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中職》滿滿不捨！ 「桃猿王朝」3功臣 正式向猿迷道別

2023/08/15 19:11

樂天桃猿隊和台鋼雄鷹隊完成交易後，今天安排王溢正、藍寅倫和翁瑋均向球迷道別並開球。（記者塗建榮攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿隊和台鋼雄鷹隊交易生效後，原屬猿隊的王溢正、藍寅倫和翁瑋均，今天先向台鋼報到後，稍早回樂天桃園球場和球迷道別，猿隊並安排開球。

儀式當下，藍寅倫忍不住有些哽咽並說不出話，場邊拍到領隊浦韋青也眼眶泛紅。藍寅倫坦言對不起球迷，沒照顧好自己身體，之後便說不出話。

受訪時，藍寅倫說：「以前回來都是上一軍或是球季開始，沒有想過會離開，這裡有滿滿回憶，大家感情也都很好，未來雖然離開他們，但不是離開球場，還有機會見面。」

王溢正則說，明年若有機會，希望球迷幫樂天加油之餘也幫台鋼加油。王溢正說：「在這裡有滿滿回憶，當然會不捨。來到新球隊、新氣象，以後也還能再和前隊友見面。」

翁瑋均說，來到猿隊的時間沒有2位學長多，但也頗有感觸，特別是儀式前和兩位學長聊天，當下就也充滿情緒。

樂天桃猿隊和台鋼雄鷹隊完成交易後，今天安排王溢正、藍寅倫和翁瑋均向球迷道別並開球。（記者塗建榮攝）

樂天桃猿隊和台鋼雄鷹隊完成交易後，今天安排王溢正、藍寅倫和翁瑋均向球迷道別並開球。（記者塗建榮攝）

樂天桃猿隊和台鋼雄鷹隊完成交易後，今天安排王溢正、藍寅倫和翁瑋均向球迷道別並開球。（記者塗建榮攝）

樂天桃猿隊和台鋼雄鷹隊完成交易後，今天安排王溢正、藍寅倫和翁瑋均向球迷道別並開球。（記者塗建榮攝）

樂天桃猿隊和台鋼雄鷹隊完成交易後，今天安排王溢正、藍寅倫和翁瑋均向球迷道別並開球。（記者塗建榮攝）

樂天桃猿隊和台鋼雄鷹隊完成交易後，今天安排王溢正、藍寅倫和翁瑋均向球迷道別並開球。（記者塗建榮攝）

樂天桃猿隊和台鋼雄鷹隊完成交易後，今天安排王溢正、藍寅倫和翁瑋均向球迷道別並開球。（記者塗建榮攝）

樂天桃猿隊和台鋼雄鷹隊完成交易後，今天安排王溢正、藍寅倫和翁瑋均向球迷道別並開球。（記者塗建榮攝）

樂天桃猿隊和台鋼雄鷹隊完成交易後，今天安排王溢正、藍寅倫和翁瑋均向球迷道別並開球。（記者塗建榮攝）

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