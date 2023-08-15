棒球》菊島盃少棒賽開打 80支球隊會戰澎湖

菊島盃少棒賽開打，各縣市勁旅爭取佳績。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕8月澎湖棒球月重頭戲─澎湖縣菊島盃全國少年軟式棒球錦標賽，今（15）日開幕，80支勁旅氣勢如虹，個個誓言要把冠軍獎盃帶回家。澎湖縣長陳光復為球賽開球，期勉選手們以球會友，勝不驕敗不餒，並希望利用比賽空檔，品嚐澎湖在地美食，體驗風土民情，欣賞澎湖之美。

陳光復表示，歡迎來自18個縣市的球隊來澎競技，尤其馬來西亞球員遠道而來，可見菊島盃賽事口碑已超越全國，躍升為國際級比賽。期勉小選手以球會友，相互切磋球技，增進交流，展現最好的球技及平時苦練成果，並提醒選手們服從裁判判決，比賽時注意安全，為球隊爭取佳績。

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澎湖縣長陳光復為球賽開球，勉勵球員以球會友。（記者劉禹慶攝）

開幕活動安排嵵裡國小醒獅戰鼓隊、文光國中舞蹈班表演迎賓，祝福賽事旗開得勝圓滿成功。包括議員胡松榮、議員許國政、議員陳毓仁、副縣長林皆興、秘書長蔡淇賢、教育處副處長林長安、馬公市長黃健忠均到場觀禮，為選手們加油打氣。

今年澎湖縣菊島盃全國少年軟式棒球錦標賽，由講美國小承辦，即日起一連六天，在中山棒球場、東文澳棒壘球場、大城北棒球場、石泉國小、講美棒球場、及縣立體育場等6座場地舉行。參加隊伍來自馬來西亞、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、宜蘭縣及澎湖縣，總計1支外國球隊、18縣市，共80隊，隊職員及家屬共計3000餘人次參加競賽。

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