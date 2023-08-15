晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

棒球》菊島盃少棒賽開打 80支球隊會戰澎湖

2023/08/15 19:22

菊島盃少棒賽開打，各縣市勁旅爭取佳績。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕8月澎湖棒球月重頭戲─澎湖縣菊島盃全國少年軟式棒球錦標賽，今（15）日開幕，80支勁旅氣勢如虹，個個誓言要把冠軍獎盃帶回家。澎湖縣長陳光復為球賽開球，期勉選手們以球會友，勝不驕敗不餒，並希望利用比賽空檔，品嚐澎湖在地美食，體驗風土民情，欣賞澎湖之美。

陳光復表示，歡迎來自18個縣市的球隊來澎競技，尤其馬來西亞球員遠道而來，可見菊島盃賽事口碑已超越全國，躍升為國際級比賽。期勉小選手以球會友，相互切磋球技，增進交流，展現最好的球技及平時苦練成果，並提醒選手們服從裁判判決，比賽時注意安全，為球隊爭取佳績。

澎湖縣長陳光復為球賽開球，勉勵球員以球會友。（記者劉禹慶攝）

開幕活動安排嵵裡國小醒獅戰鼓隊、文光國中舞蹈班表演迎賓，祝福賽事旗開得勝圓滿成功。包括議員胡松榮、議員許國政、議員陳毓仁、副縣長林皆興、秘書長蔡淇賢、教育處副處長林長安、馬公市長黃健忠均到場觀禮，為選手們加油打氣。

今年澎湖縣菊島盃全國少年軟式棒球錦標賽，由講美國小承辦，即日起一連六天，在中山棒球場、東文澳棒壘球場、大城北棒球場、石泉國小、講美棒球場、及縣立體育場等6座場地舉行。參加隊伍來自馬來西亞、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、花蓮縣、宜蘭縣及澎湖縣，總計1支外國球隊、18縣市，共80隊，隊職員及家屬共計3000餘人次參加競賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。