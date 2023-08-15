瓊斯盃》傻眼！賀丹犯規失誤斷送江山 阿聯三分球絕殺台灣白

賀丹。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台美混血的賀丹今天攻下11分，但在最後關頭發生致命的拉人犯規失誤，且團隊沒能守住對手最後一波攻勢，看著艾爾沙貝比（Qais Alshabebi）在最後1.6秒投進致勝三分球，白隊終場以69：71不敵阿拉伯聯合大公國，吞下本屆瓊斯盃首敗。

白隊由台灣潛力小將組成，包括台美混血「賀家兄弟」賀丹、賀博，上季效力CBA的馬建豪，還有T1聯盟台啤雲豹新科狀元林信寬，還有PLG、SBL、UBA等好手。

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前2場擊敗日本、菲律賓的白隊，今天碰上賽前1勝2負的阿聯，賀博開賽展現出色彈跳能力，兩度上演飛身爆扣，但在第一節最後1分45秒時，馬建豪因與對手爭搶球權時，嘴巴遭到對手頭部撞擊而當場濺血，之後退場治療沒再出賽。

白隊上半場外線手感欠佳，12投僅3中，賀博8分為最佳，林信寬有7分。阿聯有7顆三分球，湯瑪斯（Terry THOMAS）一人包辦4顆，拿16分，讓白隊在半場打完以37：39落後。

賀丹在第三節投進2顆三分球，拿8分，率白隊拉出22：14的攻勢逆轉，但決勝節打得拉鋸，雖斑霸在61：58領先時在籃下連進三球，加上白曜誠關鍵時刻的切入拋投得逞，但白隊後段防守恍神，還陷入69：67的些微領先局面。

雖賀丹在倒數11秒成功抄截，但他站上罰球線的兩罰都沒進，還因拉人被判違反運動精神犯規，送對手上罰球線，阿聯在最後1.6秒操刀最後一波進攻，艾爾沙貝比（Qais Alshabebi）接獲邊線傳球後投進追殺三分球，讓現場觀眾都看得呆若木雞。

台灣有4人得分達雙位數，賀博12分最高，賀丹、林信寬各11分，斑霸進帳10分，球隊輸球後，無緣3連勝。

阿聯投進絕殺三分球。（記者林正堃攝）

賀丹抄截。（記者林正堃攝）

林信寬上籃得分。（記者林正堃攝）

賀博灌籃得分。（記者林正堃攝）

陳又瑋上籃得分。（記者林正堃攝）

白曜誠上籃得分。（記者林正堃攝）

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