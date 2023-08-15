晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

瓊斯盃》傻眼！賀丹犯規失誤斷送江山 阿聯三分球絕殺台灣白

2023/08/15 19:45

賀丹。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台美混血的賀丹今天攻下11分，但在最後關頭發生致命的拉人犯規失誤，且團隊沒能守住對手最後一波攻勢，看著艾爾沙貝比（Qais Alshabebi）在最後1.6秒投進致勝三分球，白隊終場以69：71不敵阿拉伯聯合大公國，吞下本屆瓊斯盃首敗。

白隊由台灣潛力小將組成，包括台美混血「賀家兄弟」賀丹、賀博，上季效力CBA的馬建豪，還有T1聯盟台啤雲豹新科狀元林信寬，還有PLG、SBL、UBA等好手。

前2場擊敗日本、菲律賓的白隊，今天碰上賽前1勝2負的阿聯，賀博開賽展現出色彈跳能力，兩度上演飛身爆扣，但在第一節最後1分45秒時，馬建豪因與對手爭搶球權時，嘴巴遭到對手頭部撞擊而當場濺血，之後退場治療沒再出賽。

白隊上半場外線手感欠佳，12投僅3中，賀博8分為最佳，林信寬有7分。阿聯有7顆三分球，湯瑪斯（Terry THOMAS）一人包辦4顆，拿16分，讓白隊在半場打完以37：39落後。

賀丹在第三節投進2顆三分球，拿8分，率白隊拉出22：14的攻勢逆轉，但決勝節打得拉鋸，雖斑霸在61：58領先時在籃下連進三球，加上白曜誠關鍵時刻的切入拋投得逞，但白隊後段防守恍神，還陷入69：67的些微領先局面。

雖賀丹在倒數11秒成功抄截，但他站上罰球線的兩罰都沒進，還因拉人被判違反運動精神犯規，送對手上罰球線，阿聯在最後1.6秒操刀最後一波進攻，艾爾沙貝比（Qais Alshabebi）接獲邊線傳球後投進追殺三分球，讓現場觀眾都看得呆若木雞。

台灣有4人得分達雙位數，賀博12分最高，賀丹、林信寬各11分，斑霸進帳10分，球隊輸球後，無緣3連勝。

阿聯投進絕殺三分球。（記者林正堃攝）

賀丹抄截。（記者林正堃攝）

林信寬上籃得分。（記者林正堃攝）

賀博灌籃得分。（記者林正堃攝）

陳又瑋上籃得分。（記者林正堃攝）

白曜誠上籃得分。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。