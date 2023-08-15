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足球》國小世界盃國際邀請賽明開踢 6國8強力拚稱王封后

2023/08/15 19:59

國小世界盃6國8強球員代表啟動儀式。（迷你足球協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕2023國小世界盃國際邀請賽，8月16至18日於北市大學天母校區體育館熱鬧登場，包括台灣地主代表的台中市協和國小、花蓮縣東里國小，以及日本、泰國、越南、馬來西亞、印尼等，共6個國家8支球隊角逐，各自爭取男、女生組稱王封后。

國小世界盃國內冠軍勁旅協和國小球員林子齊說：「之前有去北歐參加比賽，慢慢熟悉國外球隊的強度，我們準備好了，有信心把冠軍留在台灣！」來自東部的東里國小前鋒隊長胡巧柔透露，生涯首度與國外球隊比賽，心情口既期待又興奮，屆時家人都會到場觀戰，「這次最想碰到的就是泰國隊，因為教練說她們實力堅強，我們也會全力以赴，場上拿出最好表現。」馬來西亞代表隊教練John Chow表示，感謝台灣主辦單位迷你足球協會邀請，「相信這次的比賽，可以讓我們學到很多寶貴經驗。」

我國迷你足球協會理事長房振昆表示，足球是風靡世界的平民運動，更是超越國界限制的全球共通語言，從兒童足球往下紮根，建構青少年國際交流平台，正是台灣走向國際的絕佳路徑，「感謝體育署等各界協助，讓我們能夠配合政府新南向政策，催生出本屆賽事。」大會特地安排參賽隊伍進行文化之旅與選手之夜，緊接著進行3天賽事，現場還有農糧署安排小農攤位進駐，讓球迷享受在地美食，全程免費入場，並有許多中場表演和抽獎活動。

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