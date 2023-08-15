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網球》睽違8年大專乙組排名賽回歸 格蘭盃9月虎尾科大開打

2023/08/15 20:53

格蘭英語董事長蘇起銓熱愛網球。（格蘭提供）

〔體育中心／綜合報導〕睽違8年之久，國內大專網球賽事即將回歸！2023年格蘭盃大專乙組排名賽9月6 日於虎尾科技大學開打，大會特地邀請「會打球也會唸書」的成功大學網球校隊張皓瑾、黃筱晴擔任活動代言人，廣召有興趣的同好們以球會友、臨場切磋交流。

「開學前先來比一場！」熱愛網球的格蘭英語創辧人蘇起銓表示，東方錶盃停辦8年之後，今年毅然決然接手續辦這項以大專乙組網球為主的賽事，就希望延續以前東方錶盃精神，讓台灣大專乙組選手也能擁有同場競技對抗的舞台，「希望格蘭盃可以拓展所有大專生打網球的風氣，尤其今年成都世界大學運動會台灣網球代表隊破天荒開起『五金行』佳績，非常難能可貴，希望國內乙組同學也能迎頭趕上，藉由格蘭盃提升自我水準和參賽經驗。」

今年首屆格蘭盃大專乙組排名賽，男、女代言人都是乙組常勝軍，並榮膺全大運一般組團體冠軍，其中張皓瑾就讀成大土木工程系，黃筱晴則是成大電機研究所高材生，兩人對於大會首度移師至雲林虎尾科技大學比賽，異口同聲表示離自家主場更近，交通便利之餘，當然更有信心捍衛冠軍，屆時歡迎全國各校球隊同學們組軍挑戰。

黃筱晴是成大電機研究所高材生。（格蘭提供）

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