中職》昨轟富邦今炸兄弟！ 樂天桃猿兩天狂得25分獨居下半季龍頭

梁家榮3分砲。（記者塗建榮攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿和中信兄弟都安排洋投出戰，猿隊霍爾和中信兄弟泰樂，前兩局也都各自有狀況，但相較霍爾迅速回穩，泰樂首局挨轟、4局又掉2分，讓樂天桃猿終場11:5狂勝對手，近期2連勝。

樂天桃猿近期賽程緊湊，近兩場火力卻超猛，昨先單場15安、得14分，以14:6擊敗富邦悍將，今天回主場遇到中信兄弟又是一陣猛攻，兩天合得25分。

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兄弟洋投泰樂首局就遇到亂流，林立、廖健富接連敲安，讓猿隊先馳得點，朱育賢跟著擊出安打，此時輪到梁家榮，他擊出3分打點全壘打，讓樂天單局拿下4分，梁家榮上演連兩天開轟，且兩天都在首局開轟。

梁家榮。（記者塗建榮攝）

2局上，中信兄弟張志豪獲保送、詹子賢敲安，1出局後許基宏擊出帶有1打點安打，陳家駒擊出高飛犧牲打，樂天守備並帶有失誤，江坤宇隨後又擊出安打，兄弟追回3分。

樂天4局下拉開領先差，宋嘉翔獲保送後，兩出局後陳晨威跟林立都敲安，樂天單局2分。

7局下，兄弟推出新秀盧孟揚接替投球，生涯前3場出賽都沒掉分的他，一上場就被林立敲安，這支安打是林立生涯第700支安打，盧孟揚又保送廖健富之後，遭朱育賢二壘安打痛擊，隨後梁家榮保送、成晉內野安打，導致盧孟揚面對5人次都沒能拿下出局數，兄弟只得換投。

陳柏豪接手後，又因暴投讓猿隊得1分，隨後林承飛高飛犧牲打、宋嘉翔安打，猿隊得分正式突破雙位數。猿隊本局打了一輪、單局5分，直到陳晨威飛球被張志豪美技接殺才結束。

8局上，中信兄弟反攻，岳政華從陳冠宇手中敲安，王政順接著擊出全壘打，是他本季第3轟，這局在梁家榮美技接殺曾頌恩之下結束。8局下，樂天兩出局後攻占滿壘，但未再得分。

霍爾。（記者塗建榮攝）

泰樂。（記者塗建榮攝）

樂天桃猿獲勝。（記者塗建榮攝）



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