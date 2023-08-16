中國賽》戴資穎力拚賽史首冠！首輪就要上演「台灣內戰」

戴資穎。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕BWF超級1000系列中國羽球公開賽將於9月5日登場，昨籤表出爐，台灣一姐戴資穎首輪就碰上自家同胞白馭珀，許玟琪則要對決瑪琳（Carolina Marin）。

戴資穎日前出席記者會時透露本季參賽規劃，在21日於丹麥的世界羽球錦標賽結束後，小戴經過一週休息，將在中國賽提拍上陣。她在2019年於中國賽打進決賽不敵西班牙前球后瑪琳，此次要力拚賽史首冠。

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戴資穎此次位居籤表上半區，首輪遭遇白馭珀，16強對手可能為泰國好手布莎南（Busanan Ongbamrungphan），8強假想敵為瑪琳，4強有機會碰上球后安洗瑩。

其他台灣女單選手也將迎來硬仗，世界排名20的許玟琪首輪就要對上瑪琳，宋碩芸要碰上中國第5種子何冰嬌。

男單方面，台灣一哥周天成首輪對手為中國第6種子李詩灃，林俊易將與法國波波夫（Toma Junior Popov）過招，「羽球王子」王子維強碰日本西本拳太。

男雙首輪就有兩組台灣內戰，奧運金牌李洋／王齊麟對上葉宏蔚／蘇敬恒，李哲輝／楊博軒則將與盧敬堯／楊博涵正面對決，李芳任／李芳至兄弟檔將交手德國拉姆斯富斯（Mark Lamsfuss）／塞德爾（Marvin Seidel），柏禮維／張課琦遇上地主何濟霆／周昊東。

女雙籤表，鄧淳薫／李佳馨首輪對手為丹麥蒂格森（Sara Thygesen）／弗勒爾戈德（Maiken Fruergaard），許雅晴／林琬清要交手中國組合李怡婧／羅徐敏。

混雙部分，胡綾芳／楊博軒首輪將遇上印尼組合費迪南夏（Dejan Ferdinansyah）／維德佳佳（Gloria Emanuelle Widjaja），李芷蓁／張課琦一樣碰上印尼對手瓦爾迪（Rinov Rivaldy）／門塔里（Pitha Haningtyas Mentari），葉宏蔚／李佳馨則要對決荷蘭組合塔柏林（Robin Tabeling）／皮克（Selena Piek）。

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