MLB》主帥坦言「不確定今年百分百恢復」 洋基「法官」季末不動刀

賈吉。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基總教練布恩（Aaron Boone）今賽前受訪表示，明星重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）在球季結束後將無須進行腳趾手術，且自台灣時間7月29日傷癒歸隊以來，他的情況一直很不錯。

「我不認為動手術有在計畫內。」布恩表示，「我們尚未進入休賽季，但他狀況不錯，也在好幾場比賽鎮守外野，這就是最佳證明。」洋基昨天3：11慘敗勇士，賈吉擔任指定打擊，今再度回到熟悉的右外野，這是自他回歸後17場比賽中第7次上場守備。

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賈吉在6月4日因撞上道奇球場右外野大牆，導致右腳拇指韌帶撕裂，缺席近乎2個月的時間。「我認為他表現出色，雖然還沒恢復到百分之百，但移動能力已經有所改善。從第一天開始他的情況就在好轉，我不確定他今年能否百分百恢復，但我保證他能在場上正常活動。」布恩說道。

去年賈吉擊出破美聯紀錄的62轟，幫助洋基贏得美東冠軍，並榮獲美聯MVP。今年賈吉至今出賽65場，繳出0.284打擊率、22轟與45分打點，但苦苦掙扎的洋基由於賈吉受傷，今年在美東排名墊底，季後賽希望渺茫。

即便如此，布恩仍認為賈吉回歸後完美扮演起球隊領袖，「顯然我們在很多方面都遭遇困難，但他持續的做自己，這很特別。從他處理事情的方式，以及他對自己身為隊長感到自豪來看，我相信他的領導能力有提升。」

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