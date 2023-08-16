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MLB》控大聯盟種族歧視 最「顧人怨」裁判又輸了！

2023/08/16 08:10

古巴裔裁判赫南德茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟最「顧人怨」的古巴裔裁判赫南德茲（Angel Hernandez）先前提起訴訟，稱自2005年後，就沒有再於世界大賽中執法，認為這是種族歧視。《美聯社》報導，美國聯邦第二巡迴上訴法院維持2021年地方法院的判決，代表赫南德茲再度敗訴，而赫南德茲的律師對此沒有回應。

出生於古巴的赫南德茲，他在1993年起開始擔任大聯盟裁判，他在2017年提起訴訟，聲稱自己受到歧視，因為自2005年以來，他就沒有被分配到世界大賽中執法，也沒有升為裁判長。

美國聯邦第二巡迴上訴法院在判決書中表示，赫南德茲未能建立起白人和少數族群的統計上顯著差異，大聯盟提供具有說服力的專家證據，證明在有爭議的年份中，白人和少數族群裁判的組長晉升比率差異並不顯著，赫南德茲沒有解釋為何大聯盟的統計數據不可靠。

赫南德茲還聲稱，時任大聯盟副總裁的托瑞（Joe Torre），對自己懷有敵意，這來自於托瑞擔任洋基總教練的時期。但合議庭指出，赫南德茲並未顯示出托瑞對少數族群持有偏見。

赫南德茲在場上的判決一直為人詬病，最知名是在2018年洋基和紅襪的美聯分區賽第三戰，當時擔任一壘審的赫南德茲，有三個判決都被挑戰推翻。

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