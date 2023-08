MLB》控大聯盟種族歧視 最「顧人怨」裁判又輸了！

古巴裔裁判赫南德茲。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟最「顧人怨」的古巴裔裁判赫南德茲(Angel Hernandez)先前提起訴訟,稱自2005年後,就沒有再於世界大賽中執法,認為這是種族歧視。《美聯社》報導,美國聯邦第二巡迴上訴法院維持2021年地方法院的判決,代表赫南德茲再度敗訴,而赫南德茲的律師對此沒有回應。

出生於古巴的赫南德茲,他在1993年起開始擔任大聯盟裁判,他在2017年提起訴訟,聲稱自己受到歧視,因為自2005年以來,他就沒有被分配到世界大賽中執法,也沒有升為裁判長。

請繼續往下閱讀...

美國聯邦第二巡迴上訴法院在判決書中表示,赫南德茲未能建立起白人和少數族群的統計上顯著差異,大聯盟提供具有說服力的專家證據,證明在有爭議的年份中,白人和少數族群裁判的組長晉升比率差異並不顯著,赫南德茲沒有解釋為何大聯盟的統計數據不可靠。

赫南德茲還聲稱,時任大聯盟副總裁的托瑞(Joe Torre),對自己懷有敵意,這來自於托瑞擔任洋基總教練的時期。但合議庭指出,赫南德茲並未顯示出托瑞對少數族群持有偏見。

赫南德茲在場上的判決一直為人詬病,最知名是在2018年洋基和紅襪的美聯分區賽第三戰,當時擔任一壘審的赫南德茲,有三個判決都被挑戰推翻。

ANGEL HERNANDEZ WHAT ARE YOU DOING?!



pic.twitter.com/ADJkSAwTtm