MLB》曾在季後賽連6戰開轟 前大都會國聯冠軍戰MVP二度退休

墨菲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕38歲前國聯冠軍戰MVP墨菲（Daniel Murphy）曾在2021年退休，但今年球季選擇復出加盟獨立聯盟長島鴨隊（Long Island Ducks），之後還與天使簽下小聯盟約。但如今他再度選擇高掛球鞋，正式宣布退役。

曾入選3屆明星賽、拿下2座銀棒獎的墨菲，生涯最輝煌時期效力於大都會，他在2015年國聯冠軍賽連4戰開轟，季後賽連6戰夯出全壘打，共14場比賽敲出7轟，也奪得該年國聯冠軍戰MVP，並幫助球隊打進世界大賽，可惜最終惜敗皇家。

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墨菲2008-2015年於大都會繳出打擊三圍.288/.331/.424，進攻指數0.755，累積62轟、402分打點。2015年球季結束後，大都會選擇不再與他續約，他也加盟國民，為國民出賽342場，打擊三圍.329/.380/.550，敲出54轟，並在2018年季中被交易至小熊。

本季在太平洋岸聯盟，墨菲打擊三圍為.295/.379/.362，有1轟、7支二壘安打和25分打點。墨菲生涯表現穩定，打擊三圍296/.341/.455，扛出138轟，累積735打點，進攻指數0.722。

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