大谷翔平。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕大谷翔平雖然暫時將大聯盟全壘打王寶座讓給勇士強打歐森(Matt Olson),不過目前仍有一項有關全壘打的數據獨佔聯盟鰲頭。

根據《STATCAST》數據指出,大谷翔平今年的41轟中在30座球場都會形成全壘打的有20轟,目前43轟的歐森則以19轟緊追在後,並列第3的是白襪羅伯特(Luis Robert Jr.)、勇士萊利(Austin Riley)的16轟。

STATCAST網站將確信形成全壘打的程度分為三種,大谷翔平今年的41轟中有20轟在30座球場都會炸裂,20轟在8-29座球場會形成全壘打,9轟是在1-7座球場會是全壘打。

另外大谷翔平在美國時間6月30日面對響尾蛇敲出的493英尺大號紅不讓,目前仍是大聯盟本季所有打者中最遠一轟。

