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MLB》宇宙勇小心！國西王者道奇8月超火燙有望登頂 官網點出原因

2023/08/16 09:03

道奇近況火燙。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕進入今天前，道奇戰績為71勝46敗，僅落後聯盟龍頭勇士4.5場勝差，更是目前大聯盟最火燙的球隊，近期已經狂掃8連勝，近13場更是只輸掉1場，大聯盟官網也撰文分析原因，並直言道奇要是保持絕佳近況，道奇甚至可能將爭取大聯盟最佳戰績。

官網首先指出，道奇連勝這段期間，先發輪值的表現至關重要。塞揚左投克蕭（Clayton Kershaw）傷癒歸隊對道奇是一大喜訊，但球隊仍必須監控他的投球量；新同學林恩（Lance Lynn）為道奇帶來強大支援，儘管他2場先發對上較弱的運動家和洛磯。而上述2名資深強投，為道奇年輕的先發輪值增添許多寶貴經驗。

而最大的提升莫過於岡索林（Tony Gonsolin），過去9場先發防禦率高達6.89的他，在上週日對上洛磯繳出6局失1分好投，終於展現去年王牌本色；烏里耶斯（Julio Urias）上戰先發也演出7局12K，新秀米勒（Bobby Miller）近期先發也表現亮眼。道奇輪值在7月份防禦率高達6.18，但進入8月後改善許多，團隊防禦率僅2.48。

其次則是明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman）的精采表現，過去幾個月，勇士阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）一直是國聯MVP的不二人選，但官網直言他的地位似乎有些動搖，因為佛里曼在明星賽後繳出4成打擊率、6轟與22分打點，在他加上貝茲（Mookie Betts）的致命二人組帶領下，道奇在8月一飛衝天。

最後官網提到，道奇在交易大限前所作的補強相當到位。林恩不只是唯一產生正面影響的新戰力，從皇家換來的左投亞柏格（Ryan Yarbrough）表現不俗，後援2場共7.2局僅失1分；在打線上，羅沙里歐（Amed Rosario）與赫南德茲（Kike Hernandez）帶來巨大支援，特別在面對左投時。

不過《洛杉磯時報》提出另一個觀點，認為道奇在8月之所以所向披靡，除了強大先發輪值外，還得歸功於賽程疲軟。道奇8月的前13場比賽分別對戰運動家與洛磯，這兩隊戰績總和為78勝158敗，以及嚴重低潮的響尾蛇。

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