世錦賽》女單金牌熱門不只F4！丹麥傳奇點名1位「危險人物」

陳雨菲（左起）、山口茜、戴資穎、安洗瑩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2023年世界羽球錦標賽將在8月21日於丹麥點燃戰火，BWF官方日前邀請地主傳奇、丹麥前球王蓋德（Peter Gade）對各個項目進行賽前分析，對於女單情勢，除了「F4」外，蓋德也看好西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）。

世界羽壇女單賽場本季由安洗瑩、山口茜、陳雨菲、戴資穎宰制、被譽為「女單F4」，四人也是世錦賽的冠軍熱門人選，當然呼聲最高的還是今年奪下7冠的世界球后安洗瑩，另外日本名將山口茜則要挑戰三連霸。

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蓋德也坦言，女單項目競爭確實非常激烈，很期待在世錦賽看到精采的大戰，他認為有機會奪冠的有5名選手，除了「女單F4」，就是曾奪3金的瑪琳。

「永遠不要把瑪琳排除在外，」蓋德提到這位前球后時表示，「這是世錦賽、奧運也快到了，我相信她狀態一定很棒，如果她能達到很好的狀態，對所有的選手來說都是很危險的存在。」

瑪琳此次名列第6種子，8強假想敵為我國一姐戴資穎，兩人生涯交手19次，戴資穎取得10勝優勢，今年唯一交手在印尼公開賽8強，當時小戴以直落二輸球。

瑪琳。（資料照，歐新社）

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