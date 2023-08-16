MiLB》飆速158KM！台灣火球男潘文輝2局4K完美救援（影音）

Wen Hui Pan picks up his seventh save of the season for Clearwater with two shutout innings and four strikeouts … Pan sat 94-98 tonight, including getting the penultimate out on a fastball at 98.2 mph pic.twitter.com/kCcklKODSb — Mitch Rupert （@Mitch_Rupert） August 16, 2023

〔體育中心／綜合報導〕效力費城人1A的台灣小將潘文輝，在今天對上藍鳥1A的比賽中後援登板，主投2局狂飆4次三振，最快球速高達158公里，表現不俗。

潘文輝於8局上、球隊4：1領先時登板，上場首局先飆出96英里（154公里）伸卡球讓打者擊出游擊上方飛球出局，隨後不囉嗦連飆2K，14球上演三上三下。

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9局上潘文輝續投，用指叉球讓首名打者擊出二壘平飛出局，接著用本場最快的98.2英里（158公里）火球，完美進攻外角偏低的位置，打者站著不動遭到三振。

雖然潘文輝面對下位打者，纏鬥7球後滑球失投，投出觸身球保送，且打者也成功盜上二壘。但面臨得點圈有人危機，潘文輝立即回穩，用三振抓下最後一個出局數，收下本季第7次救援成功。

此役潘文輝投2局送出4K，沒有被擊出安打，只投出1次四壞球保送，賽後防禦率2.81，每局被上壘率0.87，本季累積57.2局投球就狂飆81張老K。

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