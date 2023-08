足球》梅西秀超狂遠射、6戰進9球 率邁阿密國際晉聯盟盃決賽

梅西。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕阿根廷球星梅西(Lionel Messi)加盟美國職業足球大聯盟的邁阿密國際後大顯神威,今天在聯盟盃四強戰碰上費城聯,梅西再度踢進1球,幫助邁阿密國際以4比1贏球,助邁阿密國際挺進聯盟盃決賽。

邁阿密國際在開賽第3分鐘,靠馬丁尼茲(Josef Martinez)在禁區內起腳破網,為球隊先馳得點。來到第20分鐘,梅西在禁區外起腳秀超狂遠射破網進球,這是梅西加盟邁阿密國際後所踢進的第9球。

邁阿密國際再靠阿爾巴(Jordi Alba)、魯伊茲(David Ruiz)各進1球,最後以4比1贏球,挺進北美聯盟盃決賽。

根據《ESPN Stats & Info》指出,在梅西加盟之前,邁阿密國際先前22場比賽只拿5勝、共進22球;但梅西加入後的6場比賽,邁阿密國際在這6戰拿到5勝、共踢進21球。梅西自加盟邁阿密國際後,共6戰就踢進9球。





Make it NINE goals in six games for Leo Messi. pic.twitter.com/HLf3zBFTmV