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足球》梅西秀超狂遠射、6戰進9球 率邁阿密國際晉聯盟盃決賽

2023/08/16 10:05

梅西。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕阿根廷球星梅西（Lionel Messi）加盟美國職業足球大聯盟的邁阿密國際後大顯神威，今天在聯盟盃四強戰碰上費城聯，梅西再度踢進1球，幫助邁阿密國際以4比1贏球，助邁阿密國際挺進聯盟盃決賽。

邁阿密國際在開賽第3分鐘，靠馬丁尼茲（Josef Martinez）在禁區內起腳破網，為球隊先馳得點。來到第20分鐘，梅西在禁區外起腳秀超狂遠射破網進球，這是梅西加盟邁阿密國際後所踢進的第9球。

邁阿密國際再靠阿爾巴（Jordi Alba）、魯伊茲（David Ruiz）各進1球，最後以4比1贏球，挺進北美聯盟盃決賽。

根據《ESPN Stats & Info》指出，在梅西加盟之前，邁阿密國際先前22場比賽只拿5勝、共進22球；但梅西加入後的6場比賽，邁阿密國際在這6戰拿到5勝、共踢進21球。梅西自加盟邁阿密國際後，共6戰就踢進9球。

梅西。（今日美國）

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