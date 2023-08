MLB》塞維里諾首局防禦率破14 洋基全場1安遭勇士完封（影音）

塞維里諾。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今作客亞特蘭大,先發投手塞維里諾(Luis Severino)表現持續欠佳,主投4局失掉5分3責失,包括挨2轟,洋基終場以0:5敗下陣來。

塞維里諾本季表現不佳很關鍵的原因是「首局爆」,今天老毛病再犯,第一局就被歐蘇納(Marcell Ozuna)敲出先馳得點的3分砲,第一局的防禦率已高達14.79。

二、三兩局稍微穩定下來後,塞維里諾又在第4局遇上麻煩,一開局游擊手凱納法利法(Isiah Kiner-Falefa)就出現守備失誤,塞維里諾雖然隨後連拿兩個出局數,接著仍被阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)夯出兩分砲,不過這兩分不記責失。

塞維里諾投完4局就退場,今失掉5分3責失,有5次三振2次保送,防禦率7.98,洋基打線遭勇士先發投手愛德(Bryce Elder)7局好投以及兩名後援投手完全封鎖,全場僅敲出1安,由拉梅修(DJ LeMahieu)在2局敲出,終場以0:5遭完封,距離外卡第3名達6.5場勝差。

I don’t understand why the Yankees keep putting Luis Severino out there. It’s sad. I feel bad for the guy at this point pic.twitter.com/5OLKZ09aBi