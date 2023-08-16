晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》塞維里諾首局防禦率破14 洋基全場1安遭勇士完封（影音）

2023/08/16 10:04

塞維里諾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今作客亞特蘭大，先發投手塞維里諾（Luis Severino）表現持續欠佳，主投4局失掉5分3責失，包括挨2轟，洋基終場以0：5敗下陣來。

塞維里諾本季表現不佳很關鍵的原因是「首局爆」，今天老毛病再犯，第一局就被歐蘇納（Marcell Ozuna）敲出先馳得點的3分砲，第一局的防禦率已高達14.79。

二、三兩局稍微穩定下來後，塞維里諾又在第4局遇上麻煩，一開局游擊手凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）就出現守備失誤，塞維里諾雖然隨後連拿兩個出局數，接著仍被阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）夯出兩分砲，不過這兩分不記責失。

塞維里諾投完4局就退場，今失掉5分3責失，有5次三振2次保送，防禦率7.98，洋基打線遭勇士先發投手愛德（Bryce Elder）7局好投以及兩名後援投手完全封鎖，全場僅敲出1安，由拉梅修（DJ LeMahieu）在2局敲出，終場以0：5遭完封，距離外卡第3名達6.5場勝差。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。