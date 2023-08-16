MLB》塞維里諾首局防禦率破14 洋基全場1安遭勇士完封（影音）

塞維里諾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今作客亞特蘭大，先發投手塞維里諾（Luis Severino）表現持續欠佳，主投4局失掉5分3責失，包括挨2轟，洋基終場以0：5敗下陣來。

塞維里諾本季表現不佳很關鍵的原因是「首局爆」，今天老毛病再犯，第一局就被歐蘇納（Marcell Ozuna）敲出先馳得點的3分砲，第一局的防禦率已高達14.79。

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二、三兩局稍微穩定下來後，塞維里諾又在第4局遇上麻煩，一開局游擊手凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）就出現守備失誤，塞維里諾雖然隨後連拿兩個出局數，接著仍被阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）夯出兩分砲，不過這兩分不記責失。

塞維里諾投完4局就退場，今失掉5分3責失，有5次三振2次保送，防禦率7.98，洋基打線遭勇士先發投手愛德（Bryce Elder）7局好投以及兩名後援投手完全封鎖，全場僅敲出1安，由拉梅修（DJ LeMahieu）在2局敲出，終場以0：5遭完封，距離外卡第3名達6.5場勝差。

I don’t understand why the Yankees keep putting Luis Severino out there. It’s sad. I feel bad for the guy at this point pic.twitter.com/5OLKZ09aBi — Fuzzy （@fuzzyfromyt） August 15, 2023

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