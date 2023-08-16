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MiLB》鄭宗哲雙安2打點+本季第10盜 陳柏毓3局狂飆5K、1數據創新高

2023/08/16 10:34

〔體育中心／綜合報導〕效力海盜2A的台灣好手鄭宗哲，今天先發打第二棒鎮守游擊再度有亮眼表現，繳出2支安打與2分打點，狀況繼續加溫。

海盜2A今對上金鶯2A，鄭宗哲首打席纏鬥7球敲出右外野滾地安打，送回二壘上的隊友，幫助球隊1：0先馳得點，隨後自己也快馬加鞭盜上二壘，本季第10盜出爐，也順利靠隊友長打回本壘得分。

2局上第二打席，鄭宗哲做好基本功，在無人出局一、二壘有人時成功犧牲觸擊，護送隊友上二、三壘。4局上第三打席再敲出中間方向平飛安打，6局上第四打席打成三壘飛球出局。7局上最後打席，鄭宗哲擊出高飛犧牲打，最終幫助球隊以8：4獲勝。

鄭宗哲此役3打數2安打，貢獻2分打點與1次盜壘，跑回1分，賽後打擊率提升至0.293。

另一位效力海盜高階1A的小將陳柏毓，今先發對上光芒高階1A，在教練團局數限制下主投3局，僅被敲出2支安打，另有3次四壞保送，飆出5張老K沒有失分，賽後防禦率3.71。陳柏毓本季投球局數已經累積106.2局，超越去年的98.1局，創下生涯新高。

陳柏毓。（資料照，取自推特）

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