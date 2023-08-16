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MLB》菊池雄星6局7K優質好投 明星賽後防禦率僅1.29

2023/08/16 10:47

菊池雄星。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥日籍左投菊池雄星今天主投6局僅失掉1分，無關勝敗。藍鳥隊靠著小比吉歐（Cavan Biggio）在第8局滿壘時挨球吻擠回超前分，最後藍鳥在主場以2比1擊敗費城人。

菊池雄星此戰主投6局被敲4安，只在第6局被費城人羅哈斯（Johan Rojas）敲二壘安打失掉1分，送出7次三振，賽後防禦率為3.44，無緣本季第10勝。菊池雄星在明星賽後，共6場先發拿到2勝1敗，合計投35局只失掉5分，這段期間的防禦率僅1.29。

更重要的是，菊池雄星在明星賽前18場先發，共挨了22轟。但在明星賽後，菊池雄星在這6場先發都沒有被擊出全壘打。

藍鳥打線在第6局下靠「春天哥」史普林格（George Springer）的適時安打追成1比1平手。到了第8局，費城人投手多明格茲（Seranthony Dominguez）不穩，先丟2次保送、還被敲1安，讓藍鳥攻戰滿壘。該半局2出局滿壘的情況下，小比吉歐被多明格茲砸中腳形成觸身球，擠回超前分。

藍鳥投手希克斯（Jordan Hicks）後援1局賞3K，沒有失分，摘得本季第2勝；藍鳥明星終結者羅馬諾（Jordan Romano）後援1局賞2K無失分，收下今年第29次救援成功；多明格茲後援0.2局失1分，吞本季第3敗。

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