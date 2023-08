MLB》大谷翔平敲161KM強勁安 遊騎兵席格單場雙響、5打點擊退天使

大谷翔平。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕天使今續戰遊騎兵,二刀流巨星大谷翔平擔任先發第二棒指定打擊,4打數敲出1支安打。而天使儘管在最後半局力挽狂瀾,但仍為時已晚,終場3:7不敵遊騎兵,吞下2連敗。

天使今派出吉歐里多(Lucas Giolito)掛帥先發,他主投6局用110球,投出2次保送與5次三振,被敲7支安打失4分,其中包含一發席格(Corey Seager)的2分砲,而該轟中外野手亞當斯(Jordyn Adams)甚至還「助攻」,在嘗試起跳接球時,手套不慎將球碰出全壘打牆。

Corey Seager sails one over the fence! pic.twitter.com/bVomY4qRse