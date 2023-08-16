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MLB》大谷翔平敲161KM強勁安 遊騎兵席格單場雙響、5打點擊退天使

2023/08/16 10:55

大谷翔平。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使今續戰遊騎兵，二刀流巨星大谷翔平擔任先發第二棒指定打擊，4打數敲出1支安打。而天使儘管在最後半局力挽狂瀾，但仍為時已晚，終場3：7不敵遊騎兵，吞下2連敗。

天使今派出吉歐里多（Lucas Giolito）掛帥先發，他主投6局用110球，投出2次保送與5次三振，被敲7支安打失4分，其中包含一發席格（Corey Seager）的2分砲，而該轟中外野手亞當斯（Jordyn Adams）甚至還「助攻」，在嘗試起跳接球時，手套不慎將球碰出全壘打牆。

天使僅在5局上靠著倫吉佛（Luis Rengifo）敲安進帳1分，7局下席格再補上一發陽春砲，上演單場雙響砲。8局下他又在滿壘補上2分打點安打，遊騎兵9上打完7：1領先。即便天使9下展開反攻，葛里查克（Randal Grichuk）夯出2分砲也無濟於事，天使4分差落敗。

大谷翔平今在首局敲出擊球初速100.3英里（161.4公里）強勁一壘安打，不過嘗試盜壘失敗。接下來三個打席皆未敲安，還吞下1次三振，賽後打擊率0.302，進攻指數1.062。而此役雙響又猛打的席格，一人就包辦5分打點，手感火燙。

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