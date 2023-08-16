MLB》老鬼卡布雷拉509轟出爐！ 追平傳奇隊友並列史上第26名

卡布雷拉（中）擊出全壘打後與隊友慶祝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕打完今年球季即將高掛球衣的老虎40歲「大學長」卡布雷拉（Miguel Cabrera），今天在對雙城的比賽中開轟，擊出了本季第2發全壘打，也是生涯第509轟，追平了前隊友、大聯盟傳奇薛菲爾德（Gary Sheffield），並列史上第26名。

卡布雷拉今天比賽中，在2局上一壘有人時，擊出一支兩分砲，幫助球隊先馳得點取得2：0領先，這支全壘打成為他生涯第509轟，追平前隊友薛菲爾德並列史上第26名，與第25名的名人堂球星歐特（Mel Ott）僅差兩轟，退休前仍有機會繼續推進紀錄。

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今天卡布雷拉3打數1安打，進帳2分打點，值得一提的是，卡布雷拉生涯至今累積1,867分打點，僅差1分就可以並列史上第11，而第11名正好也是歐特。

老虎今明兩日在客場與雙城進行二連戰，也是卡布雷拉生涯最後一次例行賽造訪明尼蘇達，為此雙城球團特別獻上紀念品，而二連戰的首場比賽，雙城最終以5：3逆轉比賽。

雙城賽前特別為卡布雷拉舉辦致敬活動。（美聯社）

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