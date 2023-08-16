MLB》「你若開轟我就將女兒取名為Mookie」道奇球迷說到做到

貝茲開轟後與球迷一同慶祝，講電話的球迷就是曼庫索。（取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕球迷以喜愛的球星為自己的兒女命名並不少見，近期就有一位死忠的道奇球迷將女兒的中間名取自「Mookie」，背後卻是一段神奇的巧合。

美國時間8月2日，道奇在主場迎戰運動家之戰來到2局下，開路先鋒貝茲（Mookie Betts）在打擊準備區等待時，一位叫曼庫索（Giuseppe Mancuso）的球迷告訴他：「如果你等一下開轟，我就要把我即將出生的女兒中間名取作Mookie。」

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當時貝茲告訴他：「嘿，別這麼做，你老婆不會樂意的。」等到他站上打擊區，在1好2壞後，貝茲逮中運動家投手哈里斯（Hogan Harris）83英里的變速球，夯出中左外野方向陽春砲，飛行距離436英尺是他來到道奇最遠一轟。

貝茲今提起這轟時表示，繞壘的過程中並沒有想起在準備區與曼庫索的對話，畢竟這種球迷立下的約定不在少數，不過回到本壘後，貝茲發現曼庫索與身旁的一群朋友樂翻天，也不忘跑過去與他們碰拳慶祝。

幾週過後，曼庫索的女兒誕生，他果真將她以貝茲命名，全名為「Francesca Mookie Mancuso」，還將出生證明上傳至推特，貝茲得知後今天錄了一段影片向這位熱血球迷道賀，並說，「我等不及要見到Francesca了，我一定會很愛她的。」

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