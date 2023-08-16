晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「你若開轟我就將女兒取名為Mookie」道奇球迷說到做到

2023/08/16 11:27

貝茲開轟後與球迷一同慶祝，講電話的球迷就是曼庫索。（取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕球迷以喜愛的球星為自己的兒女命名並不少見，近期就有一位死忠的道奇球迷將女兒的中間名取自「Mookie」，背後卻是一段神奇的巧合。

美國時間8月2日，道奇在主場迎戰運動家之戰來到2局下，開路先鋒貝茲（Mookie Betts）在打擊準備區等待時，一位叫曼庫索（Giuseppe Mancuso）的球迷告訴他：「如果你等一下開轟，我就要把我即將出生的女兒中間名取作Mookie。」

當時貝茲告訴他：「嘿，別這麼做，你老婆不會樂意的。」等到他站上打擊區，在1好2壞後，貝茲逮中運動家投手哈里斯（Hogan Harris）83英里的變速球，夯出中左外野方向陽春砲，飛行距離436英尺是他來到道奇最遠一轟。

貝茲今提起這轟時表示，繞壘的過程中並沒有想起在準備區與曼庫索的對話，畢竟這種球迷立下的約定不在少數，不過回到本壘後，貝茲發現曼庫索與身旁的一群朋友樂翻天，也不忘跑過去與他們碰拳慶祝。

幾週過後，曼庫索的女兒誕生，他果真將她以貝茲命名，全名為「Francesca Mookie Mancuso」，還將出生證明上傳至推特，貝茲得知後今天錄了一段影片向這位熱血球迷道賀，並說，「我等不及要見到Francesca了，我一定會很愛她的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。