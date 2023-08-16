MiLB》美媒深度專訪海盜2A教頭 點出鄭宗哲獨特天賦

鄭宗哲。（資料照，取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕效力海盜2A的年輕小將鄭宗哲，今年在高階1A繳出絕佳表現後被球團升上2A，即便起初面臨嚴重撞牆期，但這位來自台灣的好手持續用守備與球棒做好份內的工作，逐漸適應更蒿層級，還一度在2A連17場敲安，也吸引到美國媒體的注意。

美媒《Pittsburgh Baseball Now》寫手波坦科（Cody Potanko）撰文介紹鄭宗哲，他指出，海盜在2019年7月以38萬美元（約1151萬新台幣）簽下年僅17歲的鄭宗哲，當時球界認為這筆簽約相當划算。而鄭宗哲的簽約時機本來可以更好，但由於疫情導致2020年小聯盟賽季停擺，鄭宗哲直到2021年才正式在小聯盟出賽。

請繼續往下閱讀...

波坦科指出，在過去2年內，鄭宗哲一直維持0.270或更高的打擊率，是一名相對穩定的打者，而他的守備能力也值得注意。波坦科訪問到海盜2A總教練克拉布（Callix Crabbe），他表示鄭宗哲的防守直覺超乎常人想像，「就像他在球打過來前，就在腦海裡模擬出4、5種守備的選擇，但一旦球過來後他又立刻全部取消。」

「決策與戰術方面是他在球場上最獨特的天賦，尤其是考慮到他的年齡，非常令人印象深刻，他就像已經在大聯盟待了至少5年的老將，我之前甚至沒意識到他在傳球時所展現出的球速。」克拉布還提到，當鄭宗哲將球傳往一壘時旋轉相當完美，且他的傳球揮臂動作小，出手速度也極快。

回到進攻端，鄭宗哲本季在高階1A繳出.308/.406/.575打擊三圍，還打出9轟，wOBA（加權上壘率）高達.432，wRC+（加權得分創造值）為162。然而一到2A，鄭宗哲長打能力減弱，波坦科點出，顯然鄭宗哲的體格讓他不擅於擊出深遠飛球，他的打擊風格更屬於利用進壘或速度跑出二壘、三壘安打。

「他一開始表現確實陷入困境，並沒有打出自己應有期待。」克拉布說道，「但隨著他逐漸掌握球心，我們在看見他球棒中的一些火力，如果你仔細觀察7月底我們對上國民2A的系列賽，他能把球打向反方向，讓中、左外野手不知所措。」

克拉布指出，鄭宗哲曾在某場比賽中擊出飛越右外野手頭頂的飛球，擊球初速達到104英里（167.3公里），「力量確實不是他的特點，但他的球棒有足夠的火力，這會是真正的威脅，對手不會將他視為一名揮棒亂七八糟的打者，在他的小小身體中蘊含著力量。」

從高階1A升上2A對打者來說是一項考驗，面對的投手控球更精準，並對你的弱點瞭若指掌；此外，海盜高階1A身處的南大西洋聯盟也是打者天堂。對於鄭宗哲的發展，克拉布認為他必須相信自己，「他剛來到2A時還在摸索，就像第一次踏進冷水的人一樣，一旦踏進去，他就明白情況並不糟糕，我想這一切的關鍵就是說服自己這並不難，並開始相信。」

談到鄭宗哲在2A做出的調整，克拉布指出，「他剛開始擊出太多軟弱飛球，我們為他重新定義打擊風格，現在他的擊球仰角變小，更像是一位能夠擊出強勁球的打者。」

克拉布在文末表示，雖然鄭宗哲很可能在2A待到季末，但他迄今的發展令人鼓舞，更對這位來自台灣的21歲小將在剩餘球季內的表現充滿期待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法