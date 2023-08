MLB》「公開招募」大谷翔平 遊騎兵球迷們高喊：來德州！

大谷翔平。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕天使隊日本球星大谷翔平今天跑出內野安打,但4打數只有這1支安打,天使隊最後在客場以3比7敗給遊騎兵。不過,現場有一部分的遊騎兵高舉「Come to Texas!(來德州)」的牌子,希望大谷在休賽季轉戰遊騎兵。

大谷翔平首局敲二壘方向滾地球,用快腿跑出內野安打。不過該半局2出局後,大谷翔平盜二壘被遊騎兵左投蒙哥馬利(Jordan Montgomery)牽制抓到,讓大谷在二壘前被觸殺出局。總計大谷全場4打數敲1安,賽後打擊率為3成02。

遊騎兵主場全球人壽球場今天湧進26166名球迷進場觀戰。每當輪到大谷翔平打擊時,有部分遊騎兵球迷在比賽中於看台上舉牌,並一起高喊「 Come to Texas!」,希望能招募大谷來德州。

大谷翔平今年季後將成為自由球員,屆時將形成一場大谷爭奪戰。

”Come to TEXAS” chants for Shohei Ohtani!!!!

来た!

大谷くんへの"Come to Texas(レンジャースに来て)"の合唱とサインボード!! pic.twitter.com/AKXT10tbV7