MLB》「公開招募」大谷翔平 遊騎兵球迷們高喊：來德州！

大谷翔平。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊日本球星大谷翔平今天跑出內野安打，但4打數只有這1支安打，天使隊最後在客場以3比7敗給遊騎兵。不過，現場有一部分的遊騎兵高舉「Come to Texas！（來德州）」的牌子，希望大谷在休賽季轉戰遊騎兵。

大谷翔平首局敲二壘方向滾地球，用快腿跑出內野安打。不過該半局2出局後，大谷翔平盜二壘被遊騎兵左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）牽制抓到，讓大谷在二壘前被觸殺出局。總計大谷全場4打數敲1安，賽後打擊率為3成02。

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遊騎兵主場全球人壽球場今天湧進26166名球迷進場觀戰。每當輪到大谷翔平打擊時，有部分遊騎兵球迷在比賽中於看台上舉牌，並一起高喊「 Come to Texas！」，希望能招募大谷來德州。

大谷翔平今年季後將成為自由球員，屆時將形成一場大谷爭奪戰。

”Come to TEXAS” chants for Shohei Ohtani!!!!

来た!

大谷くんへの"Come to Texas（レンジャースに来て）"の合唱とサインボード!! pic.twitter.com/AKXT10tbV7 （@Sh_o_o_sy0Z2z5a） August 16, 2023

遊騎兵主場球迷舉牌，公開招募大谷翔平。（今日美國）

遊騎兵主場球迷舉牌，公開招募大谷翔平。（美聯社）

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