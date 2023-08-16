晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》我管區你敢跑？ 運動家坎普超神雙殺嚇傻紅雀（影音）

2023/08/16 12:15

〔體育中心／綜合報導〕運動家今日客場挑戰紅雀，儘管終場以2：6輸球吞下5連敗，不過比賽中還是有精采好球，4局下左外野手坎普（Tony Kemp）上演滑接美技，並且快傳回三壘策動了一次雙殺。

4局下紅雀已經取得5：0領先，並且在1出局情況下攻佔三壘，此時韓裔美籍好手艾德曼（Tommy Edman）擊出了左外野落點巧妙的飛球，不過被運動家左外野手坎普滑接沒收可能形成的安打，而坎普也迅速起身回傳三壘，讓回壘不及的跑者出局形成雙殺，結束了第4局，超美技不僅讓紅雀選手看傻了，現場球迷還爆出零星的噓聲。

本場比賽紅雀在前4局就攻下5分奠定勝基，運動家直到7局上才靠著巴特勒（Lawrence Butler）的兩分砲打破鴨蛋，值得一提的是，這是巴特勒大聯盟生涯第一發全壘打，而這僅是他大聯盟的第18個打席。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。