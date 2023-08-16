MLB》我管區你敢跑？ 運動家坎普超神雙殺嚇傻紅雀（影音）

Tony Kemp with an amazing play to double up the runner at thirdpic.twitter.com/4yjAO66kSS — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） August 16, 2023

〔體育中心／綜合報導〕運動家今日客場挑戰紅雀，儘管終場以2：6輸球吞下5連敗，不過比賽中還是有精采好球，4局下左外野手坎普（Tony Kemp）上演滑接美技，並且快傳回三壘策動了一次雙殺。

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4局下紅雀已經取得5：0領先，並且在1出局情況下攻佔三壘，此時韓裔美籍好手艾德曼（Tommy Edman）擊出了左外野落點巧妙的飛球，不過被運動家左外野手坎普滑接沒收可能形成的安打，而坎普也迅速起身回傳三壘，讓回壘不及的跑者出局形成雙殺，結束了第4局，超美技不僅讓紅雀選手看傻了，現場球迷還爆出零星的噓聲。

本場比賽紅雀在前4局就攻下5分奠定勝基，運動家直到7局上才靠著巴特勒（Lawrence Butler）的兩分砲打破鴨蛋，值得一提的是，這是巴特勒大聯盟生涯第一發全壘打，而這僅是他大聯盟的第18個打席。

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