MLB》預估大谷翔平合約達253億 權威美媒點名6隊最有希望

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟這個冬天預計將掀起一場大谷翔平爭奪戰，合約規模與落腳處將成為各方焦點，《ESPN》專欄作家杜立德（Bradford Doolittle）今撰文計算大谷的價值，並點出最有可能網羅他的6支球隊。

杜立德以大谷翔平過去三季在投打兩端的表現為基準，在投球端主要看重橫掃球（sweeper）、4縫線速球以及指叉球的價值，打擊端則以打擊率、長打能力、選球耐心以及跑壘能力為主。

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杜立德檢視上述能力所創造的價值，再與聯盟整體球員做比較，得出他光是投球端年薪就有3760萬美元的價值、打擊端有3840萬，合計高達7600萬美元。

不過上述數字絕對不可能是大谷翔平未來的年薪規模，畢竟過去他曾進行TJ手術，未來也無可避免受到老化影響，長期合約本身就有一定風險，不過杜立德指出，大谷就算以後只專攻打擊，他還是能為球隊帶來巨大的貢獻，在預測年齡等其他因素會帶來的影響後，杜立德估算大谷的合約可達12年7.89億美元（約253億台幣）。

球界一般認為大谷翔平毋庸質疑能獲得史上最大張的自由球員合約，那麼他又會披上哪一隊的球衣呢？杜立德根據大聯盟高層、經紀人與內部人士季初的票選，以及近日聽到的風聲，總結出6支球隊，分別是天使、道奇、巨人、水手、大都會以及小熊。

文中提到，天使既然沒有把大谷翔平交易出去，那麼就有簽回他的可能性，道奇則是因為在上個休賽季靜悄悄、同區的巨人去年網羅賈吉（Aaron Judge）不成，今年就有足夠的薪資空間可以操作。

水手則被認為是大谷翔平當年競逐戰的第二名，「而且目前未來看起來比天使光明」；近日出清的大都會老闆寇恩（Steve Cohen）有足夠的財力，大城市的小熊則被認為可能竄出成為黑馬。

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