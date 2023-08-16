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MLB》前洋基重砲首局滿貫彈炸金鶯 藤浪後援無失分、防禦率再下修

2023/08/16 12:49

桑契斯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕教士今天在主場挑戰美聯龍頭金鶯，重砲捕手桑契斯（Gary Sanchez）開賽就賞金鶯新同學佛雷爾提（Jack Flaherty）一發石破天驚滿貫彈。教士全場火力全開，加上投手群成功壓制金鶯打線，終場10：3大勝。

教士開局就靠著柯朗沃斯（Jake Cronenworth）滿壘選到保送擠回1分，接著桑契斯又在滿壘情況下給佛雷爾提重傷害，一記外角速球被推成反方向滿貫砲，本季第16轟出爐，教士首局就攻下5分大局。

佛雷爾提今天慘遭教士震撼教育，僅投3局投出4次保送，被打4支安打狂失7分，接替登板的瓦士比（Nick Vespi）投2局也被猛敲6安掉3分，教士5局打完就以10：0大幅領先。

金鶯6上終於打破鴨蛋攻下1分，6下派出日本火球男藤浪晉太郎中繼。他首先面對教士強打小塔帝士（Fernando Tatis Jr.），3顆球就將他三振出局，儘管接下來索托（Juan Soto）投出保送，但藤浪回穩後讓馬查多（Manny Machado）擊出三壘滾地雙殺，上演變相三上三下，防禦率下修至7.86。

金鶯在9上靠著海斯（Austin Hays）的陽春砲以及韓德森（Gunnar Henderson）的一壘安打追回2分，3：10敗下陣。

藤浪晉太郎。（法新社）

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