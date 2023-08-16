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MLB》洋基罕見面臨五成勝率保衛戰 失5分的塞維里諾自認狀況好

2023/08/16 14:04

洋基先發投手塞維里諾。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕紐約洋基今天全場只出現1支安打，最後以0比5遭亞特蘭大勇士完封，這也讓洋基隊的戰績來到60勝60敗，面臨五成勝率的保衛戰。根據洋基官網隨隊記者霍克（Bryan Hoch）指出，這是自1995年之後，洋基隊再度出現打完前120場，勝率僅剛好為五成的情況。

洋基隊自從7月4日（美國時間）起，只打出12勝22敗的成績，勝率回落至五成，這是洋基隊自今年開季的15勝15敗後，再度勝率跌至五成。

洋基作客勇士的三連戰，前兩戰都輸球，而且總得分以3比16慘輸對手。根據艾里亞斯運動統計機構（Elias Sports Bureau）指出，若洋基隊明天再輸球，本季勝率將跌破五成，這將會是洋基隊自1995年以來，打完球季至少前120場後，再度勝率低於五成。洋基隊在1995年9月5日打完前121場，戰績為60勝61敗。

洋基先發投手塞維里諾。（今日美國）

本季狀況欠佳的洋基先發投手塞維里諾（Luis Severino）今先發4局失5分有3分責失，吞本季第8敗，賽後防禦率為7.98。塞維里諾在首局失掉3分，這也讓他本季首局的防禦率高達14.79。

「每次輸球對我們來說都不好，但我對自己的表現感到高興，只是犯了幾個錯。」塞維里諾賽後表示，自己覺得有在進步，「我今天感覺很好，覺得掌握自己所有的投球。」

提到被勇士強打阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）在第4局擊出兩分砲的投球，塞維里諾對此說，「對阿庫尼亞那一球，我甚至不失望，他是一名出色的打者。」；洋基總教練布恩（Aaron Boone）也說，塞維里諾在首局被勇士歐蘇納（Marcell Ozuna）敲三分砲後，投球表現很好，「再次看到許多揮空，覺得他的狀態和我以前見過的一樣好。」

洋基總教練布恩。（今日美國）

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