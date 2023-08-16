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MLB》三振大谷翔平超振奮！響尾蛇王牌：投直球會被他夯700英尺

2023/08/16 14:07

大谷翔平。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流巨星大谷翔平再度打出精彩球季，讓大聯盟眾家球星驚呼連連。身為今年國聯塞揚獎強力候選人之一的響尾蛇王牌投手加倫（Zac Gallen）也對大谷讚不絕口，更稱他為「不可思議的人」。

加倫近日在道奇球星貝茲（Mookie Betts）最新一集的Podcast節目上，被問及擔任明星賽國聯先發投手，並在兩好三壞滿球數下三振大谷的感覺為何，加倫表示，「他真的沒有太多弱點，你必須投得很精準，能三振他真是太瘋狂了！」

加倫點出，由於當時全場的西雅圖球迷都朝著大谷吶喊「來西雅圖吧！」，使他更不想被擊出全壘打，「如果他開轟，我想整個球場會陷入暴動，由於當時是滿球數，又是全明星賽，我想來記快速球，但我必須向配了曲球的墨菲（Sean Murphy）致敬。」

貝茲又反問加倫，要是滿球數時投出直球會有什麼結果，加倫笑著表示，「可能會被他夯700英尺遠吧！如果我把直球投進好球帶，那球可能會飛越太平洋。」

對於大谷迄今的表現，加倫直呼，「太瘋狂了，即使和貝比魯斯（Babe Ruth）相比，他的表現也令人難以置信。不是我要詆毀貝比魯斯，但大谷達成的成就在現代無人能及，他是個我會想在退休時，吹噓自己曾經對付過的史上最強球員。」

此外，加倫也對大谷的二刀流實力感到震驚，「他本季能打出50、60轟吧，但又能同時投出100英里快速球，大聯盟裡有多少人能投出100英里？」

加倫。（資料照，今日美國）

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