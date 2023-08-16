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網球》終止辛辛那提4連敗 詹皓晴開胡晉級女雙16強

2023/08/16 13:31

詹皓晴（左起）和歐兒摩絲於辛辛那提女雙首輪獲勝。（劉雪貞提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美網大滿貫暖身的辛辛那提網賽，台將詹皓晴／墨西哥歐兒摩絲（Giuliana Olmos）克服次盤互破亂流，6 ：2、6 ：4擊退波蘭蕾妮特（Magda Linette）／美國佩拉 （Bernarda Pera），第7種子「台墨聯軍」開胡挺進女雙16強，詹皓晴也終止在過往在辛辛那提的4連敗。

這項男、女共站，職業千分等級的北美硬地大賽，前站蒙特婁賽首輪輸球的詹皓晴／歐兒摩絲，如今初登場又強碰今年邁阿密女雙4強勁敵蕾妮特／佩拉，「台墨聯軍」開賽把握機會接連兩度破發，從1 ：2連下5局先馳得盤。

次盤雙方人馬上演「互破大戰」，小詹組合關鍵第9局第3度突破，第10局順勢連下4分保發，激戰72分鐘直落2關門。詹皓晴與姊姊詹詠然2015年辛辛那提攜手封后，不過隔年4強止步後，2019、2021和2022年都在首輪落馬，如今「台墨聯軍」次輪對手，則為美國地主組合布蕾迪（Jennifer Brady）／穆罕默德（Asia Muhammad）。

此外，受到當地雨勢賽程塞車影響，原定當天第6種子謝淑薇 ／中國王欣瑜首戰俄國布林可娃（Anna Blinkova） ／格拉切娃（Varvara Gracheva）、 詹詠然／中國楊釗煊對決美國東道主湯森（Taylor Townsend）／帕克絲（Alycia Parks）等女雙賽事，都順延至隔日再戰。

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