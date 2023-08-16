晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》林秉聖婉拒加盟 攻城獅公布已簽名合約：將尋求法律途徑

2023/08/16 14:02

攻城獅公布雙方簽名的合約。（攻城獅提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕P. LEAGUE+新竹攻城獅昨宣布和前中信特攻後衛林秉聖簽約，不過，今天林秉聖在個人IG上宣布，他已婉拒加入攻城獅，為台灣籃壇拋下震撼彈。針對林秉聖的作法，攻城獅也公布雙方簽下的合約，並強調已尋求法律途徑全力捍衛球團權益。

26歲、186公分的林秉聖為特攻創隊班底之一，他擁有出色防守能力，也助隊在今年奪下總冠軍。不過，特攻昨公告，由於今年賽季結束後，雙方在合約上無法取得共識，林秉聖成為自由球員，而在特攻公告後不久，攻城獅隨即宣布他加盟的消息。

不過，今天林秉聖卻突然在個人IG上宣布他已婉拒加入攻城獅，引發軒然大波。對於林秉聖作法，攻城獅隨後也發出聲明，並公布雙方合意簽署的合約，並強調將尋求法律途徑，譴責任何球團針對已正式簽約球員惡性挖角。

攻城獅聲明全文如下：

稍早林秉聖於個人社群平台發布「婉拒加入攻城獅」貼文，攻城獅球團深表遺憾。新竹街口攻城獅於休賽季期間積極爭取自由球員加盟，攻城獅球團與林秉聖已合意簽訂合約，為尊重原先中信特攻球團與林秉聖之委任合約期限至2023年8月31日，故攻城獅與林秉聖簽訂之委任合約訂於2023年9月1日生效。

攻城獅球團與林秉聖在合意簽訂合約後，並無收到林秉聖提出解除合約的書面說明，且雙方所簽訂的委任合約書並非單方面提出解除即生效。攻城獅呼籲林秉聖與影響林秉聖履行合約之某球團，儘速向攻城獅提出解除合約書面說明，另也強調職業運動應尊重合約精神，強力譴責任何球團針對已正式簽約球員惡性挖角，雙方已簽署之合約應保障球隊與球員，目前攻城獅已尋求法律途徑全力捍衛球團權益。

攻城獅公布林秉聖加盟消息，今卻出現變數。（攻城獅提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。