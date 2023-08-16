PLG》林秉聖婉拒加盟 攻城獅公布已簽名合約：將尋求法律途徑

攻城獅公布雙方簽名的合約。（攻城獅提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕P. LEAGUE+新竹攻城獅昨宣布和前中信特攻後衛林秉聖簽約，不過，今天林秉聖在個人IG上宣布，他已婉拒加入攻城獅，為台灣籃壇拋下震撼彈。針對林秉聖的作法，攻城獅也公布雙方簽下的合約，並強調已尋求法律途徑全力捍衛球團權益。

26歲、186公分的林秉聖為特攻創隊班底之一，他擁有出色防守能力，也助隊在今年奪下總冠軍。不過，特攻昨公告，由於今年賽季結束後，雙方在合約上無法取得共識，林秉聖成為自由球員，而在特攻公告後不久，攻城獅隨即宣布他加盟的消息。

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不過，今天林秉聖卻突然在個人IG上宣布他已婉拒加入攻城獅，引發軒然大波。對於林秉聖作法，攻城獅隨後也發出聲明，並公布雙方合意簽署的合約，並強調將尋求法律途徑，譴責任何球團針對已正式簽約球員惡性挖角。

攻城獅聲明全文如下：

稍早林秉聖於個人社群平台發布「婉拒加入攻城獅」貼文，攻城獅球團深表遺憾。新竹街口攻城獅於休賽季期間積極爭取自由球員加盟，攻城獅球團與林秉聖已合意簽訂合約，為尊重原先中信特攻球團與林秉聖之委任合約期限至2023年8月31日，故攻城獅與林秉聖簽訂之委任合約訂於2023年9月1日生效。

攻城獅球團與林秉聖在合意簽訂合約後，並無收到林秉聖提出解除合約的書面說明，且雙方所簽訂的委任合約書並非單方面提出解除即生效。攻城獅呼籲林秉聖與影響林秉聖履行合約之某球團，儘速向攻城獅提出解除合約書面說明，另也強調職業運動應尊重合約精神，強力譴責任何球團針對已正式簽約球員惡性挖角，雙方已簽署之合約應保障球隊與球員，目前攻城獅已尋求法律途徑全力捍衛球團權益。

攻城獅公布林秉聖加盟消息，今卻出現變數。（攻城獅提供）

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