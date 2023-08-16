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MLB》以2800萬加盟道奇的南韓19歲火球男 點出不打韓職的關鍵

2023/08/16 15:00

南韓19歲火球男張賢碩加盟道奇。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕原本是今年南韓職棒選秀會狀元熱門人選的19歲火球男張賢碩，他決定不參加KBO選秀，轉而挑戰大聯盟舞台。張賢碩日前正式以90萬美元（約新台幣2893萬元）的簽約金，加盟美職大聯盟洛杉磯道奇隊。張賢碩表示，選擇大聯盟的關鍵在於球隊有更好的系統和設施。

來自馬山龍馬高中的張賢碩，本季出賽9場，拿到3勝、防禦率0.93，共29局賞52次三振，另有14次保送，只被敲9支安打，沒有被擊出全壘打。張賢碩在高中生涯累積6勝3敗、防禦率1.85，共68.1局賞102次三振。

身高擁有190公分、體重90公斤的張賢碩，最快能飆出156公里的火球。他也將代表南韓隊，參加下個月登場的杭州亞運，張賢碩是南韓隊陣中唯一的業餘選手。

「能穿上道奇隊的球衣，感到很榮幸。」張賢碩表示，「我知道他們對我有興趣，但我沒想過最終會和這支球隊簽約。」

張賢碩說，自己的最終目標是一直在大聯盟打球，「我長期以來對投球設計和其他分析感興趣，因此我決定在美國學習這些知識，而不是韓國，因為他們在這方面擁有更好的系統和設施。」

南韓19歲火球男張賢碩加盟道奇。（歐新社）

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