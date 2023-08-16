MLB》三振「世界最強打者」大谷翔平 遊騎兵左投自曝配球改變之處

蒙哥馬利。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵今以7：3擊敗天使，先發左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）主投6局被打出6支安打僅失1分，還狂飆9次三振，面對天使巨星大谷翔平，3打數僅被敲1安，也賞大谷一張老K，賽後蒙哥馬利也透露此役配球策略的改變。

蒙哥馬利賽後接受《達拉斯晨報》訪問時表示，「天使打線很擅長打我的最佳武器球（伸卡球），我很常把伸卡球投在偏低、好球帶外緣的位置，但那正是他們所希望的，所以我開始使用更多四縫線直球以及變速球。」

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蒙哥馬利於交易大限前從紅雀轉戰遊騎兵，來到德州後3場比賽都繳出優質先發。《達拉斯晨報》指出，蒙哥馬利這3場先發配球靈活多變，第一場使用大量卡特球，第二場改為變速球，此役則以四縫線速球為主。最重要的是，蒙哥馬利減少使用伸卡球，這使打者對他的預測性降低。

《達拉斯晨報》指出，蒙哥馬利這3場先發使用伸卡球的比率皆不到40%，儘管7月份他伸卡球的使用率高達53.1%，但來到遊騎兵後銳減，此役他投的91球中僅有26球是伸卡球，使用率28.6%，而且都使用於出奇不意的時刻。

《達拉斯晨報》點出，蒙哥馬利在今天有2次關鍵三振，第一次是在2上2出局一、三有人面對瓦拉克（Chad Wallach）時，先以四縫線速球走在前面，2好2壞時冷不防塞記內角伸卡球，讓打者站著吞K；第二次則是5上2出局一、二壘有人時面對「世界最強打者」大谷翔平，蒙哥馬利先以2顆曲球讓大谷揮空，隨後再以一記偏低伸卡球將大谷三振。

大谷翔平。（美聯社）

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