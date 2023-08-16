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中職》林子偉大約加盟樂天！點出回台灣最大轉折點

2023/08/16 16:01

林子偉正式加盟樂天桃猿。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿今天舉行林子偉加盟記者會，合約總額是3100萬元，林子偉今天直言，沒有考慮太久就回來台灣，「我們棒球一直在進步，往好的方向前進。」樂天球團也致贈林子偉一塊匾額，上面寫著，「天之驕子。」

林子偉首先要感謝台鋼雄鷹，「台鋼在選秀第一輪選我，回來台灣跟王董（王炯棻）、東洋領隊、洪總聊天，促成這次交易。我也感謝樂天球團，相隔這麼多年，回到熟悉的台灣打球，非常期待興奮。」

林子偉在國外打拚多年，今年回台灣打球。他說，在異鄉有很多不習慣，包括語言和環境等等，「感謝信仰、家人的一路陪伴，在國外10幾年了，這次回來也是因為家人很支持，讓我自己做選擇，沒有考慮太久就回來。」

毅然決然回台灣，林子偉指出最大轉折點就是信仰，「 相信我的信仰，祂告訴我這時候該回來，我也相信祂為我所做的一切。我有這個棒球天賦、成就，都是從信仰得來的。」

林子偉指出，上一次是經典賽，這次真正回台灣，跟樂天朝冠軍目標前進，「每年都會在台灣打球，感覺很不一樣。」他也說，目標就是幫助球隊拿到冠軍，做好自己本分，「最大期望就是健康打完球季，包括明年、後年、未來。」

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