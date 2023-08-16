NFL》體能怪物新秀將任新球季主戰四分衛 小馬6年換6人當開幕戰先發

理查森。（資料照，法新社）

〔記者田兆崴／綜合報導〕印第安納波利斯小馬總教練史泰欽（Shane Steichen）今宣布，新球季將由今年選秀首輪第4順位選中的大物新秀理查森（Anthony Richardson）擔任開幕戰先發四分衛。

「說實話我感到很震驚，」理查森今受訪表示，「我一直在努力爭取這個位置，但這不僅僅是關於先發地位，我只是想確保自己已經為球隊做好準備。儘管被賦予QB1（主戰四分衛）的任務，但這是許多人一起幫助我的成果，我永遠心懷感激。」

請繼續往下閱讀...

出自佛羅里達大學的理查森身體素質極為驚人，身高193公分、體重111公斤的他爆發力十足，強壯的手臂使他能輕鬆長傳，快速且強大的腳程更是他進攻時最令對手難以招架的武器。且他在Pro Day的的各項體測數據也都是歷史級別，毫無疑問是位充滿天份的體能怪物。

但縱使理查森天花板極高，他在大學時期卻只有1年先發經驗，留下傳球2549碼、17次傳球達陣、傳球成功率53.8%的成績單。他在球場上的經驗與戰術理解尚未成氣候，小馬首週季前賽碰上水牛城比爾，理查森先發第一波進攻在防守壓力下，傳球馬上被對手抄截，最終NFL初登場12傳7中，傳出67碼。

即便如此，理查森的天賦就擺在那，小馬教練團也決定讓他在開季就以先發四分衛身分上場，並期盼他能藉由實戰來獲取經驗。理查森也將是小馬自2018年的拉克（Andrew Luck）、2019年的布里塞特（Jacoby Brissett）、2020年的瑞佛斯（Philip Rivers）、2021年的溫茲（Carson Wentz）與2022年的萊恩（Matt Ryan）後，6年來第6位開幕戰先發四分衛。

小馬在休季期間也簽下前費城老鷹替補四分衛明休（Gardner Minshew），他原先有望與理查森爭取先發角色，但如今又只能退居替補。他在受訪時難掩失望，但也虛心承認，「這是他（理查森）的球隊，這就是他之所以首輪中選的原因，他會成為一名特別的球員。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法