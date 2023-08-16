日職Live》王柏融三壘安打灌2分打點！ 羅德0：4火腿

第四局（羅德0：4火腿）

4上，

第三局（羅德0：4火腿）

3下，馬丁尼茲中間方向安打上壘，清宮幸太郎飛球出局，万波中正被三振，野村佑希右外野飛球出局。

3上，羅德三上三下。

第二局（羅德0：4火腿）

2下，清宮幸太郎選到四壞保送上壘，万波中正左外野方向安打上壘，清宮幸太郎把握左外野手處理球的瑕疵一口氣跑上三壘，野村佑希右外野方向小飛球出局，上川畑大悟左外野方向落地安打助隊先馳得點，王柏融敲出左外野方向三壘安打，這也是他日職首支三壘安打，一棒灌進2分。下棒古川裕大敲安送回王柏融。松本剛被三振、加藤豪将二壘滾地出局。

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2上，龐塞連飆2K後被藤原恭大敲出內野安打。角中勝也敲出中外野方向安打上壘，藤岡裕大飛球出局。

第一局（羅德0：0火腿）

2上，火腿三上三下。

1上，1出局後藤岡裕大敲出左外野方向安打上壘，角中勝也敲出一壘方向安打形成一、二壘有跑者局面，波蘭柯再度敲安形成滿壘。中村奨吾三壘方向滾地球，三壘手傳本壘封殺，二出局續佔滿壘。布羅索右外野飛球出局。

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〔體育中心／綜合報導〕日本火腿在昨天讓「台灣大王」王柏融重返一軍，今天火腿對羅德的先發打線出爐，王柏融將擔任先發8棒指定打擊，自去年9月28號以來，相隔320天再度在一軍先發。

火腿先發打線：

1.（中） 松本剛

2.（二） 加藤豪将

3.（一） 馬丁尼茲（Ariel Martinez）

4.（三） 清宮幸太郎

5.（右） 万波中正

6.（左） 野村佑希

7.（遊） 上川畑大悟

8.（指） 王柏融

9.（捕） 古川裕大

先發投手：龐塞（Cody Ponce）

羅德先發打線：

1.（右） 荻野貴司

2.（遊） 藤岡裕大

3.（左） 角中勝也

4.（指） 波蘭柯（Gregory Polanco）

5.（二） 中村奨吾

6.（三） 布羅索（Mike Brosseau）

7.（一） 安田尚憲

8.（捕） 佐藤都志也

9.（中） 藤原恭大

先發投手：森遼大朗

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