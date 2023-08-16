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菁英盃》改變心意！國中MVP周佑承離開能仁 加入南湖

2023/08/16 16:27

頂著JHBL國中籃球聯賽MVP光環的周佑承，決定到南湖高中展開HBL生涯。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／花蓮報導〕頂著JHBL國中籃球聯賽MVP光環的周佑承，原本已經進入勁旅能仁家商就讀，甚至還打盃賽，想不到7月卻出現變化，他決定到南湖高中展開高中生涯，跟金華國中的同梯戰友謝宗恩、幸宇勝再續前緣。

周佑承上季在JHBL幫助金華國中稱王，並拿下MVP獎項，在國中生涯最後一年繳出平均每戰11.7分、5.6籃板、3.7助攻，以及冠軍戰斬獲17分、13籃板、4助攻，被不少高中教練評具有即戰力的菜鳥。

周佑承原本5月開始隨能仁家商，甚至還有打5月配天宮聖母盃，但再來就出現傷勢停練，只是事情也出現轉折，他7月決定來南湖報到，令南湖教練黃昶珽都直呼意外。

周佑承因傷勢關係直到7月底才開始按表操課，迄今隨南湖訓練也不到3週，且他結束菁英盃後就跟謝宗恩、幸宇勝投入U16國家隊集訓，備戰9月登場的U16亞錦賽。黃昶珽認為，周佑承的能力確實很好，也不擔心他和球隊融入的狀況，相信之後還是可以越來越好。

周佑承頂著MVP光環來南湖，新球季絕對是陣中值得期待的球員，因他有好的天份、傳球視野，而黃昶珽仍希望周佑承可以先把外線準度練起來，另外身體對抗性也要提升，才有辦法在HBL舞台站穩腳步。

金甌女中林宇涵。（記者林岳甫攝）

金甌女中林宇涵。（記者林岳甫攝）

頂著JHBL國中籃球聯賽MVP光環的周佑承，決定到南湖高中展開HBL生涯。（記者林岳甫攝）

頂著JHBL國中籃球聯賽MVP光環的周佑承，決定到南湖高中展開HBL生涯。（記者林岳甫攝）

頂著JHBL國中籃球聯賽MVP光環的周佑承，決定到南湖高中展開HBL生涯。（記者林岳甫攝）

頂著JHBL國中籃球聯賽MVP光環的周佑承，決定到南湖高中展開HBL生涯。（記者林岳甫攝）

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