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台灣男足9/8高雄對戰菲律賓 市府加碼動滋券購票優惠

2023/08/16 16:46

台灣足球隊總教練Gary White（右起）、中華足球協會理事長王麟祥、高雄市政府秘書長郭添貴、高雄市運發局長侯尊堯，邀請球迷9月8日到高雄國家體育場，為台灣隊「Blue Wings」加油吶喊。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕中華民國足球協會9月8日將在高雄國家體育場舉辦國際積分邀請賽，由台灣男足對戰菲律賓，是繼6月對泰國隊踢和後的第2場主場賽事，雙方除了砌磋球技，也為10月即將進行的2026年美加墨世界盃資格賽備戰，高雄市政府也加碼推出使用青春動茲券購票優惠，現場購買可享門票1送1。

　中華足協今天（16日）為這場2023台灣運彩國際男子足球積分邀請賽舉行記者會，公布國家代表隊經網路票選的官方暱稱「Blue Wings（藍翼軍團）」，並以阿美族語「Aka La Lima（不要被打敗）」為應援口號，將利用暱稱與口號製作官方應援曲，打造國際賽現場應援氛圍。

　台灣男足球近日添新血，來自象牙海岸的足球選手安以恩近日剛歸化為台灣籍，將在本次與菲律賓對戰中首次以台灣選手的身分出賽，總教練Gary White表示，將以最佳陣容來整合應戰，持續打造和磨合中華隊的陣型與文化，期盼藍翼軍團能帶著全場球迷的最強氣勢進入世界盃資格賽事，也希望這能有滿場球迷為選手加油吶喊，帶來真正的主場優勢。

　6月台灣對泰國隊在高雄國家體育場的賽事，現場吸引7000多人進場，高雄市長陳其邁也入場為台灣健兒打氣，這次而為吸引更多球迷入場看球，高雄市政府秘書長郭添貴表示，市府將加碼提供購票優惠，針對體育署發放給16至22歲青年的500元青春動茲券，提供現場購票買1送1門票優惠。

　中華足協理事長王麟祥指出，國際積分邀請賽邀請外隊來台進行「以賽代訓」，透過實戰經驗調整台灣男足的技巧和戰術，盼能做為世界盃資格賽第一輪的前哨戰，也希望球迷9月8日晚上7時到高雄國家體育場和台灣隊一起捍衛主場，門票即日起在udn售票網販售，全票300元、優待票100元。

台灣隊將以「Blue Wings（藍翼軍團）」為暱稱，並以阿美族語「Aka La Lima（不要被打敗）」為應援口號。（記者許麗娟攝）

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