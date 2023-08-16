T1》太陽簽第3名洋將！華倫將提早來台備戰 塔克給出高評價

華倫。（台中太陽提供）（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台中太陽職業籃球隊今宣佈，身高198公分、95公斤的雙能衛華倫（Davion Warren）正式加盟，也是繼「阻攻王」戴維斯（Deyonta Davis）、非洲聯賽MVP奧莫特（Nuni Omot）後的第3名洋將，將為球隊帶來更多不同球風變化。

24歲的華倫畢業於NCAA一級名校德州理工大學（Texas Tech University），大學三年場均能夠繳出12.8分、5籃板、2助攻、1.4抄截，畢業後曾效力於NBA G聯盟大學公園市天鷹（College Park Skyhawks）、墨西哥CIBACOPA聯賽埃莫西約閃電（Rayos de Hermosillo），華倫在墨西哥聯賽出賽22場，每一場比賽貢獻度正負值只有1場是負，他壯碩的身體素質與驚人的爆發力，相信能為球隊帶來滿滿能量。

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對於即將迎接新血加入，太陽總經理汪蔚傑難掩興奮：「華倫只有24歲，相當年輕有潛力，大學數據也很亮眼，尤其身高198公分可以控球同時也能得分，更是球隊看中他的優勢。我們球隊去年偏矮，本季本來就希望能拉高，搭配DD戴維斯、奧莫特，整體陣形將會產生不同變化，打出不同球風。只要給他25分鐘以上的上場時間，就能繳出接近大三元的成績，數據非常平均，我們很看重他的潛力，目前整體的狀況也很好，期待能為太陽帶來堅強戰力。」

即將在9月1日抵台參與訓練的華倫說：「非常開心可以來到台灣，這是我第一次來到亞洲打球，我將會把最好能力展現出來幫助球隊贏球。提早兩個月來到台灣訓練，能夠多認識太陽團隊的每一個人，同時了解總教練和教練團的想法，這些都會幫助我在新賽季打控球時，更了解每一個環節。」

太陽總教練塔克老師（Anthony Tucker）說：「華倫對於比賽的觀察力和敏銳度很好，身高優勢很明顯可以製造各隊很多問題出現，防守的範圍非常廣，同時也可以在防守端應對不同類型的進攻球員。」

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