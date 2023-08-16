蔡英文接見國際青年足球女子冠軍新北市自強國小 分享她國小也曾參與躲避球校隊比賽

蔡英文接見國際青年足球女子冠軍新北市自強國小。（總統府提供）

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今（16）日接見「新北市自強國小女子足球隊」，肯定同學們在芬蘭參加國際競賽的亮眼表現，她並認為，大家透過足球運動，帶領台灣走向世界，這就是最好的體育外交。此外，總統也與同學們分享她國小時期曾參與躲避球校隊比賽及擔任隊長的經驗，同時也關心同學們平時的練習情況。

總統於致詞時表示，新北市自強國小女足隊上個月到芬蘭參加赫爾辛基盃國際青年足球錦標賽，得到U12女子組冠軍，真的很厲害；其中一位林亞澄同學也獲得MVP球員獎項，表現非常亮眼。大家能有這麼傑出的表現，是因為在漫長的訓練中，非常努力也很認真，辛苦地堅持每一次的練習，才能一點一滴進步，相信所有國人都為女足隊感到非常驕傲。

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蔡總統提到，大家參加國際競賽，雖然其他國家的球員，可能在體格上比較有優勢，但她知道，各位不但有團隊的精神，在技術的磨練上也非常努力，才能夠在國際競賽中勝出，真的很不簡單。

蔡英文接見國際青年足球女子冠軍新北市自強國小。（總統府提供）

蔡英文表示，球員在國際賽場上努力表現，政府也要提供更多的協助與資源，讓足球運動能夠更蓬勃發展。她要肯定教育部、體育署以及新北市政府教育局，共同努力支持體育活動，成為選手最好的後盾。

她並指出，去年，自強國小獲得教育部體育署及新北市教育局的補助，興建全新FIFA材料認證的人工草皮足球場。相信有良好的場地，能讓選手好好練習及發揮，也讓更多同學都能一起享受足球運動的樂趣。

蔡總統也感謝自強國小多年來對足球運動的推廣和用心。自強國小足球隊成立於1986年，歷史非常悠久，而且是從幼兒園階段開始，就開設足球課，讓同學從小就可以接觸足球，在國小階段也把足球項目融入體育課程，讓足球運動成為自強國小非常重要的特色。

總統提到，她知道選手們出國期間，在賽後的交流活動向各國選手介紹台灣，並分享許多零食。她要感謝同學們透過足球運動，帶領台灣走向世界，這就是最好的體育外交，也祝福大家未來在熱愛的足球運動上，持續發光發熱。

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