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中職Live》陳晨威三壘打、廖健富建功 猿1：0象

2023/08/16 19:27

第三局（兄弟0：1桃猿

3上，高宇杰遭到三振，林書逸左外野飛球遭接殺，王威晨遭到三振，陳克羿連兩局投出三上三下。

3下，宋嘉翔遭到三振，林政華投手滾地球遭刺殺，陳晨威敲出右外野安打，林立獲得四壞球保送，廖健富遭到觸身球，朱育賢二壘滾地球遭刺殺，艾里歐化解失分危機。

第二局（兄弟0：1桃猿

2上，陳文杰三壘滾地球遭刺殺，許基宏一壘滾地球出局，曾頌恩游擊滾地球遭刺殺，陳克羿投出三上三下。

2下，梁家榮左外野飛球遭接殺，成晉三壘滾地球遭刺殺，林承飛遭到三振，艾里歐投出三上三下。

第一局（兄弟0：1桃猿）

1上，兄弟開路先鋒王威晨敲出右外野安打，江坤宇遭到三振，王政順三壘滾地球，王威晨遭封殺出局，王政順趁傳上到一壘，周思齊二壘滾地球遭刺殺，形成3人出局。

1下，陳晨威敲出中外野三壘安打，林立三壘滾地球遭刺殺，廖健富游擊滾地球遭刺殺，陳晨威跑回樂天第一分。

中信兄弟先發打線：

1 王威晨 3B
2 江坤宇 SS
3 王政順 2B
4 周思齊 DH
5 陳文杰 CF
6 許基宏 1B
7 曾頌恩 LF
8 高宇杰 C
9 林書逸 RF

先發投手：艾里歐

樂天桃猿先發打線：

1 陳晨威 LF
2 林　立 2B
3 廖健富 DH
4 朱育賢 1B
5 梁家榮 3B
6 成　晉 RF
7 林承飛 SS
8 宋嘉翔 C
9 林政華 CF

先發投手：陳克羿

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