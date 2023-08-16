日職》睽違322天！本季首安就是三壘打外帶2打點 王柏融：超爽的

王柏融。（取自日本火腿推特）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「台灣大王」王柏融暌違322天重返一軍先發，今日對戰羅德擔任第8棒指定打擊，2局下首打席就敲出生涯首支三壘安打，灌進2分打點，本季首安、首打點都雙雙出爐。王柏融受訪時直呼：「超爽的！」

王柏融近日扮演林子偉交易案的「主菜」，樂天將他的契約權轉讓換給台鋼雄鷹。交易案上週公布後，王柏融昨日重返一軍，首度踏上新主場北海道艾斯康球場，但可惜回歸首日沒有先發機會，全場坐板凳。

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王柏融今天重返一軍先發打線，這也是他自去年9月28號以來，相隔322天再度在一軍先發。王柏融2局下首打席，在一三壘有人的情況下，瞄準羅德先發右投森遼大朗的148公里速球，敲出左外野三壘安打，一舉打回2分打點，火腿單局灌進4分，王柏融生涯首支三壘安打出爐，本季首安和首打點也同時開張，這也是大王相隔322天後再度敲安。

王柏融受訪時表示：「超爽的！很開心！雖然非常緊張，但能敲出適時安打真的是太好了。」

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