PLG》林秉聖反悔簽約 律師：攻城獅可求償高額賠償、訴請新合約無效

林秉聖。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕PLG新竹攻城獅如今被外界戲稱「空」城獅，昨才宣布簽下林秉聖，但他今天在個人IG上宣布已婉拒加入攻城獅，只是他已在合約上簽名，而攻城獅強調已尋求法律途徑全力捍衛球團權益，而喆律法律事務所主持律師黃杰提出專業見解。

26歲的林秉聖過去兩季效力特攻，場均10.2分、3.6籃板、3助攻及2.5抄截，也是T1元年抄截王、年度最佳防守球員，如今決定離開特攻，卻又反悔加入攻城獅，嚴重違反合約精神，林秉聖已經在合約上簽字，代表合約將生效。

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黃杰律師表示，林秉聖若確定婉拒加入攻城獅，可能意味者他將終止與攻城獅之間的合約，攻城獅球團可向林秉聖請求不履行契約的損害賠償。另外，球員與球團之間的合約如果訂有懲罰性違約金條款，球團可以據以請求更高額的賠償金。

外傳，林秉聖會婉拒攻城獅，是因有意加盟其他隊伍，黃杰律師則提到，如果其他球團在明知林秉聖已經與攻城獅簽訂合約的情況下，仍再與林秉聖簽約，可能構成公平交易法上之足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，攻城獅可能可以請求挖角球團侵權行為的損害賠償，或請行政機關開罰，或訴請確認球員和挖角球團之新契約無效。

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