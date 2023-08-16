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日職》王柏融日職生涯首支三壘安打 震撼火腿新主場！

2023/08/16 18:08

王柏融敲出生涯首支三壘安打。（圖片截取自影片）

〔記者羅志朋／綜合報導〕「台灣大王」來了！火腿台將王柏融今天為個人本季一軍初登場，擔任先發8棒、指定打擊，2局下一出局一、三壘有人，王柏融相中羅德先發投手森遼大朗148公里速球，一棒擊成左外野方向三壘安打，帶有2分打點，這不但是王柏融在火腿新主場北海道艾斯康球場首打席擊出的首安，同時也是個人旅日發展第5年所敲出的首支三壘安打。

值得一提的是，當王柏融擊出三壘安打瞬間，火腿監督新庄剛志高舉雙手吶喊，王柏融上到三壘也振臂大吼，兩人都顯得相當振奮，該局下一棒古川裕大敲安送回王柏融，火腿單局灌進4分取得領先。

回到一軍就立即為球隊建功後，王柏融表示，很開心，雖然上場打擊時非常緊張，但能擊出安打真是太好了。

今天賽前為止，王柏融在日職一軍出賽總計250場，677打數擊出157支安打，其中38支二壘安打、14發全壘打，三壘安打掛零，累計打擊率2成35、上壘率3成03、長打率3成53，打下92分打點。

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