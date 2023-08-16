女足世界盃》英格蘭3：1強壓地主澳洲 首闖冠軍戰對決西班牙

英格蘭擊敗澳洲闖進冠軍戰。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕 女足世界盃4強熱戰，英格蘭隊火力全開，圖恩（Ella Toone）、漢普 （Lauren Hemp）、魯索（Alessia Russso）各進1球，3 ：1擊退地主澳洲，英格蘭首闖決賽也締造隊史最佳戰績，週日將在雪梨澳洲體育場與率先晉級的西班牙軍團爭奪冠軍。

開賽第36分鐘，英格蘭左路進攻，魯索在禁區把球妙傳給機會更好的隊友圖恩 （Ella Toone） ，起右腳射入右上角進網，精彩一擊助英格蘭取得1 ：0領先，這也是她在世界盃首個進球。下半場第62分鐘，澳洲王牌前鋒柯爾（Sam Kerr）發威，單刀突圍殺向前場，一記25碼世界波轟破球門，助地主1 ：1追平。第70分鐘，漢普 （Lauren Hemp）接獲英格蘭隊友長傳，趁澳洲後衛退防失誤進球再度超前；澳洲氣勢頓挫，大軍殺向前場瘋狂反撲不成，第86分鐘後防又遭魯索突襲失球，英格蘭取得3 ：1大幅超前，勝負就此底定。

請繼續往下閱讀...

英格蘭強壓東道主，成為史上第6個男、女隊伍都勇闖世界盃決賽的國家，不讓巴西、德國、瑞典、西班牙和荷蘭等傳統強權專美於前；反觀澳洲主場飲恨、無緣成為自1999年美國隊在本土封后以來，首支挺進決賽的地主。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法