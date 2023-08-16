日職》相隔704天再登英雄台 王柏融全程日文應答：「我會加油的！」

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「台灣大王」王柏融今晚面對羅德敲出帶有關鍵2分打點的三壘安打，助隊以6：0完封對手。王柏融賽後與捕手古川裕太和洋投龐塞（Cody Ponce）一同登上英雄訪問舞台，這也是王柏融相隔704天再登英雄台。王柏融受訪時表示，剩下的比賽會繼續加油。

王柏融本季首度出賽就登上英雄台。（取自火腿推特）

王柏融睽違322天重返一軍先發打線，他在2局下首打席、一三壘有人的情況下，瞄準羅德先發右投森遼大朗的148公里速球，敲出左外野三壘安打，一舉打回關鍵2分打點，幫助火腿單局灌進4分奠定勝基，王柏融生涯首支三壘安打出爐，本季首安和首打點也同時開張。王柏融今天3打數1安打，另外有2次三振和1次保送，打擊率為3成33。

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對於自己相隔一年後再度先發出賽，王柏融坦言，真的等很久了，非常開心，能敲出適時安打真的蠻爽。未來還有機會在一軍出賽，王柏融表示，自己會繼續加油。

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