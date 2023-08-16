中職》兄弟1指鄭浩均新人王有變數 樂天菜鳥追上了

樂天桃猿先發投手陳克羿拿下勝投，獲選單場MVP，賽後與樂天女孩跳舞慶祝。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿陳克羿今天先發7.0局無失分，率隊以3：1擊敗中信兄弟，殺出3連勝高潮，下半季僅花17場就拿10勝，5隊最快。陳克羿奪下本季第6勝，追上鄭浩均並列本土勝投王，有機會角逐新人王獎座。

樂天菜鳥陳克羿對兄弟先發7.0局，僅被敲4支安打，生涯初登板起連續3場對戰兄弟先發無自責分，追平2011年Lamigo洋投奔薩、2021年味全龍徐若熙，並列聯盟最長，而生涯對兄弟總計20局無自責，對戰防禦率仍是完美的0。

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「沒有發現耶！」陳克羿不知自己對戰兄弟特別順手，反而認為對方左打多，比較難投，這場比賽能壓制是靠春訓練的指叉球，牛棚教練林英傑有指導出手方式，最近效果越來越好，「指叉有丟出來，讓他們多一個想法，打起來就不會那麼順手。」

樂天右、左外野手成晉跟陳晨威分別在4、6局用美技沒收安打，擋掉失分危機，陳克羿直言，「那2顆接到，對我幫助很大，投起來感覺差很多！」

樂天總教練曾豪駒指出，陳克羿今天狀況不錯，好球率滿高的，上半季球季到現在有成長，知道在場上用什麼心態準備，也知道怎麼去整理他自己。

陳克羿在2018年選秀進入桃猿隊，在二軍苦熬4年，2021年差點被釋出，去年登上一軍，今年成為樂天本土輪值要角，戰績6勝4敗，防禦率僅3.16，有機會跟中信兄弟鄭浩均爭取新人王，但他笑說，「順其自然，不用想那麼多。」

陳克羿坦言，在二軍時，看到當年跟他一起進職棒的選手都上一軍，會想說自己怎麼還沒有機會，一步一步努力，「進步最大的是心態，之前都會想太多，還沒開始丟就開始緊張。」

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