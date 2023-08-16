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PLG》職籃惡意挖角進行中？ 職棒過去有出現對簿公堂案例

2023/08/16 21:30

林秉聖。（資料照，攻城獅提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕PLG新竹攻城獅被外界戲稱「空」城獅，昨宣布簽下林秉聖，但他今天在個人IG上宣布婉拒加入攻城獅，只是他已在合約上簽名，攻城獅強調會尋求法律途徑捍衛權益，而過去職棒在兩聯盟並存時，其實也有發生類似案例。

外傳，林秉聖婉拒攻城獅，是因有意加盟其他聯盟的隊伍，而攻城獅今天聲明當中點名其他球隊惡意挖角，影響林秉聖的加盟意願，「呼籲林秉聖與影響林秉聖履行合約之某球團，儘速向攻城獅提出解除合約書面說明，職業運動應尊重合約精神，強力譴責任何球團針對已正式簽約球員惡性挖角，目前攻城獅已尋求法律途徑全力捍衛球團權益。」

台灣職棒在1997年進入中華職棒聯盟、台灣大聯盟並存時代。當時最著名的是效力兄弟隊的王光輝同樣有約在身，也和那魯灣公司（台灣大聯盟）簽約，最後王光輝繼續待在兄弟象。

喆律法律事務所主持律師黃杰提到，王光輝和那魯灣公司之事件，當時雖然歷審判決認定不一，但法院一度判決那魯灣屬惡意挖角行為，違反公平交易法規定，認定王光輝與那魯灣公司的契約無效。多年後類似風波再起，或許有機會再讓法院就此爭議問題表示見解。

如今，台灣籃壇是PLG、T1聯盟並存，惡意挖角事情又浮出檯面，攻城獅、林秉聖是否會對簿公堂，成為焦點。

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