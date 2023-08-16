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瓊斯盃》盡力了！台灣白以58分差慘敗 美國樂收5連勝

2023/08/16 21:40

台灣白59：117慘敗給美國。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣白今強碰本屆不敗之師美國，陷入苦戰，美國隊8人得分上雙，終場以117：59大勝台灣白隊，拿下5連勝，維持百分之百勝率。

以大學球員為主的美國隊，今年在瓊斯盃大殺四方，連續3場比賽得分破百，只有對上南韓打得較為辛苦，拿不到90分。

以年輕球員為班底的台灣白隊，今強勢挑戰勁敵美國，首節陳范柏彥投進2顆三分球，加上賀家兄弟也輪流在外線開火，第一節打完僅以5分落後。

陳范柏彥。（記者林正堃攝）

第2節美國隊拉出一波16：0攻勢，其中霍恩（Justin Hohn）飆進4顆三分球，包辦14分，也逼得台灣白隊不得不喊暫停。只是雙方身材仍有明顯差異，在籃板無法掌握情況下，美國隊持續擴大領先，半場打完以61：35領先。

易籃後，美國隊火力依舊，加上對方具有身材優勢，台灣球員在禁區頻遭封阻，無力扭轉頹勢吞下2連敗。

台灣隊賀丹攻下全隊最高18分，賀博12分，其餘隊友得分都個位數；美國隊霍恩繳出全隊最高18分，洛意契登（Bent Leuchten）15分次之。

賀丹。（記者林正堃攝）

賀博。（記者林正堃攝）

班霸。（記者林正堃攝）

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