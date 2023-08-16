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足球》國小世界盃國際邀請賽 台灣男女捍衛主場首日奏捷

2023/08/16 21:52

迷你足球推廣大使許淑華（白衣）贈送台灣水果特產給泰國隊小球員。（迷你足球協會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2023國小世界盃國際邀請賽在北市大學天母校區體育館熱鬧開踢，本屆由日本、泰國、越南、馬來西亞、印尼與地主台灣共6國8隊角逐，守土有責的台中市協和國小、花蓮縣東里國小分別在男、女生組首日奏捷。

甫獲赫爾辛基盃國際青年錦標賽第5名的協和國小，上午首戰馬來西亞華人足球總會代表隊，開賽未能適應對手快速球風，節奏一度被拖著走，所幸隊長林子齊帶頭回穩，加上全隊平日培養的團隊默契，小組戰術多點開花，5 ：1搶下首勝，第2場也以6 ：2擊退越南Archimede School，2連勝到手。協和教練許忠全表示，東南亞國家球員身材雖然矮小，速度卻比歐美國家更快而且靈活，全隊首度面對攻守轉換都得調整；林子齊則認為，幾個關鍵進攻有把握住，希望接下來越踢越好，提升臨場信心把冠軍留在台灣。

女生組首戰泰國Nonprasitwithaya School，東里國小有些緊張，開賽17分鐘才由莊芯菱右翼起腳破網，隨後又被對手在上半場結束前1分半鐘追平。下半場開踢9分鐘，才由胡巧柔左邊底線起腳送進超前分，終場前1分半鐘再踢進保險分，終以3 ：1開胡，賽後胡巧柔興奮地說：「因為太想贏，大家都綁手綁腳，幸好下半場醒過來火力全開。」

迷你足球推廣大使許淑華開幕時表示，很高興看到台灣首度舉辦基層足球國際賽事，尤其邀請不同國家小選手切磋球技、文化交流並與國際接軌，她還在現場配合協助推廣在地優質農產品，並呼籲選手們做好小國民外交，肴望台灣美好事物讓全世界都能看到。

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