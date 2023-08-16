中職》吉力吉撈開轟、4打點 味全逆轉統一

味全吉力吉撈鞏冠擊出全壘打。 （記者劉信德攝）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍吉力吉撈開轟打下全隊第1分，並在連得8分的第6局擊出3分打點二壘打，味全13:7逆轉擊敗統一獅。

統一林安可擊出生涯第1支首局首打席全壘打，本季第14轟，味全先發投手吳俊杰投出2次四壞球後，林子豪和陳重羽連續安打追加1分，2:0領先。

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統一林安可在首打席就從投手吳俊杰手中擊出全壘打。 （記者劉信德攝）

1局下味全吉力吉撈回敬1發陽春彈，也是本季第14轟，第2局郭天信四壞球上壘，2出局後蔣少宏安打攻下追平分，2:2平手。

第4局統一前兩名打者潘傑楷和林子豪安打，味全換上左投羅華韋來對拿左打黃勇傳，第1球就投出觸身球形成滿壘，林靖凱擊出高飛犧牲打，統一3:2再度領先。

蔣少宏第2局的安打之後，味全連續11名打者出局，第6局終於又有攻勢，吉力吉撈先選到四壞球，林孝程和劉基鴻連續安打追平比數，郭天信擊出二壘滾地球，黃勇傳傳本壘已來不及，統一挑戰判決仍維持原判，陳品捷、拿莫伊漾、蔣少宏、吉力吉撈和林子程安打再得6分，10:3超前。

味全林孝程回壘得分。（記者劉信德攝）

第7局統一唐肇廷代打敲安，陳傑憲全壘打追回2分，第8局黃勇傳、林靖凱和林安可安打再扳回1分，6:10落後。

8局下味全蔣少宏安打、張政禹選手選擇上壘，林孝程三壘打攻下2分，劉基鴻安打再下一城，將比數再拉開到13:6。

第9局統一陳鏞基代打開轟，但只是陽春型，未能對戰局造成影響。

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