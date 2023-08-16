晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》吉力吉撈開轟、4打點 味全逆轉統一

2023/08/16 22:29

味全吉力吉撈鞏冠擊出全壘打。 （記者劉信德攝）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍吉力吉撈開轟打下全隊第1分，並在連得8分的第6局擊出3分打點二壘打，味全13:7逆轉擊敗統一獅。

統一林安可擊出生涯第1支首局首打席全壘打，本季第14轟，味全先發投手吳俊杰投出2次四壞球後，林子豪和陳重羽連續安打追加1分，2:0領先。

統一林安可在首打席就從投手吳俊杰手中擊出全壘打。 （記者劉信德攝）

1局下味全吉力吉撈回敬1發陽春彈，也是本季第14轟，第2局郭天信四壞球上壘，2出局後蔣少宏安打攻下追平分，2:2平手。

第4局統一前兩名打者潘傑楷和林子豪安打，味全換上左投羅華韋來對拿左打黃勇傳，第1球就投出觸身球形成滿壘，林靖凱擊出高飛犧牲打，統一3:2再度領先。

蔣少宏第2局的安打之後，味全連續11名打者出局，第6局終於又有攻勢，吉力吉撈先選到四壞球，林孝程和劉基鴻連續安打追平比數，郭天信擊出二壘滾地球，黃勇傳傳本壘已來不及，統一挑戰判決仍維持原判，陳品捷、拿莫伊漾、蔣少宏、吉力吉撈和林子程安打再得6分，10:3超前。

味全林孝程回壘得分。（記者劉信德攝）

第7局統一唐肇廷代打敲安，陳傑憲全壘打追回2分，第8局黃勇傳、林靖凱和林安可安打再扳回1分，6:10落後。

8局下味全蔣少宏安打、張政禹選手選擇上壘，林孝程三壘打攻下2分，劉基鴻安打再下一城，將比數再拉開到13:6。

第9局統一陳鏞基代打開轟，但只是陽春型，未能對戰局造成影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。